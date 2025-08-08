¿Cómo es el superyate Amadea de $325 millones, que EE.UU. subastará y fue incautado a un oligarca ruso?

El gobierno de Estados Unidos tiene programado lanzar en subasta el super lujoso yate, Amadea, una residencia flotante valuada en $ 325 millones de dólares y que fue incautada a un oligarca ruso, como represalia por la invasión de Rusia a Ucrania.

Quien esté interesado en adquirirlo, debe presentar una oferta sellada previamente de 10 millones de euros (unos $11.6 millones de dólares) para poder participar en la puja.

El proceso de venta está programado para concluir el próximo 10 de septiembre y será la primera venta de una embarcación rusa incautada, como una manera de presionar al gobierno de Vladímir Putin, para poner fin a la guerra, a través de un cerco económico para los oligarcas rusos, muchos de ellos cercanos a Putin.

La información fue confirmada por National Maritime Services, la compañía encargada de organizar la puja, y por fuentes oficiales del Departamento de Justicia. La nave se encuentra actualmente bajo custodia de las autoridades federales y será entregada “tal cual se encuentra” al mejor postor.

El Amadea, construido en 2017 por el astillero alemán Lürssen, se encuentra actualmente atracado en el puerto de San Diego y está en medio de una batalla legal por su propiedad: está registrado en las Islas Caimán por Millemarin Investments Ltd., una empresa vinculada, según el gobierno estadounidense, al exsenador y magnate ruso Suleiman Kerimov, acusado en 2018 por lavado de dinero.

No obstante, quien figura como dueño es Eduard Khudainatov, ex directivo de la petrolera estatal Rosneft, quien no tiene problemas legales y alega ser el único propietario.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses argumentan que Khudainatov es un ‘prestanombre’ para ocultar la identidad de Kerimov. Por ello, el presunto propietario asegura que la subasta es “improcedente y prematura”, y advirtió que cualquiera que la compre enfrentará años de litigio fuera de Estados Unidos:

“Dudamos que atraiga a algún comprador racional dispuesto a pagar el precio de mercado, ya que la propiedad puede y será impugnada en tribunales fuera de Estados Unidos, lo que expondrá a los compradores a años de litigios costosos e inciertos”, señaló un vocero de Khudainatov.

También anticipó que su propietario legal reclamará judicialmente las ganancias de la venta si se concreta así como cualquier diferencia con el valor de mercado una vez que ganemos en los tribunales.

¿Cómo es el superyate Amadea?

Desde su incautación en 2022 a unas 8,000 millas náuticas de Washington DC, por parte de los Servicios Marítimos Nacionales, el yate de 106 metros de eslora permanece prácticamente intacto. Tiene capacidad para alojar a 16 pasajeros y 36 tripulantes, con seis cubiertas y ocho camarotes. Su interior fue diseñado por François Zuretti e incluye mármoles de alta gama, ocho suites, dos spas, gimnasio, piscina, helipuerto, salón de belleza y ascensor, de acuerdo con Fraser Yatchs.

También cuenta con helipuerto, cine privado, varios bares, uno de ellos con sistema de iluminación especial, y jacuzzi. También dispone de una bodega para vinos, humidor (un espacio con control de humedad que se utiliza para conservar cigarros), horno de pizza y un piano de cola en el comedor principal.

El Amadea tiene una autonomía de 8.000 millas náuticas, velocidad máxima de 20 nudos y velocidad crucero de 13 nudos. Su costo está valuado en $325 millones de dólares al momento de su incautación, aunque será subastado a un precio sustancialmente inferior al de su valor original.

El proceso de mantenimiento y custodia del Amadea hasta su subasta

Luego de su decomiso en junio de 2022, por parte del FBI y autoridades de Fyji, el Amadea fue trasladado hasta San Diego, con un costo significativo para el gobierno de EE.UU. Desde entonces, el gasto acumulado por mantenimiento, almacenamiento y transporte supera los $32 millones de dólares durante casi tres años de resguardo.

