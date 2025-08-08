¿Cuánto aumentará el salario de un profesor en Nueva York para septiembre?

El sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, es uno de los más grandes y eficientes del país. Y, de cara al inicio del ciclo escolar 2025-2026, está en pleno proceso de contratación masiva para cubrir miles de vacantes, en cumplimiento de una nueva ley estatal que exige reducir el tamaño de las clases. La ciudad necesita de un incremento significativo en la planta docente que sirva para atraer a nuevos talentos y retener a los existentes.

Para convocar a una plantilla nueva de profesores preparados, la ciudad presentó el tabulador con los salarios que pagará y suenan bastante atractivos, ya que más allá del salario base, los maestros en la ciudad también gozarán de una serie de beneficios adicionales, encaminados a que esta profesión sea muy atractiva para la gente que busca empleo.

Para garantizar este paquete de prestaciones, todos los educadores contratados se unirán al sindicato United Federation of Teachers (UFT) y firmarán un contrato colectivo que incluye aumentos automáticos y bonos anuales por retención garantizados, así como un incremento salarial programado para el mes de septiembre de 2025.

¿Cuál es el salario actual de un profesor en Nueva York y a cuánto aumentará para septiembre?

Actualmente, el salario inicial para un profesor con maestría, pero sin experiencia docente es de $75,017 dólares anuales. Para un maestro con una licenciatura y sin experiencia docente previa es de $66,733 anuales.

Mientras que a partir del 14 de septiembre, los salarios recibirán un ajuste en ambos casos:

Maestro con maestría y sin experiencia docente previa: $77,455 anuales

Maestro con una licenciatura y sin experiencia docente previa: $68,902 anuales

Además, los maestros tendrán las siguientes prestaciones laborales adicionales, como parte de sus contratos:

Aumentos automáticos anuales en su salario

Bonificaciones anuales por retención, incluida una bonificación por retención prorrateada durante el primer año de enseñanza

Planes de seguro médico

Beneficios dentales, de visión y de medicamentos recetados

Servicios de jubilación, discapacidad y beneficios por fallecimiento

Los mejores salarios para profesores a nivel nacional

A nivel nacional, el salario de un docente en Estados Unidos puede variar significativamente, de acuerdo con las condiciones de cada estado e incluso de cada ciudad. Sin embargo, en general las condiciones laborales se consideran competitivas en todo el país.

De acuerdo con el blog Edbinder, “el sueldo de un profesor en Estados Unidos es alto si se compara al de la mayoría de los países de América Latina”, ya que los maestros ganan una media que va desde los $45,000 dólares anuales en los casos más bajos, pero prácticamente se duplica hasta cerca de los $90,000 dólares en los distritos con mayores recursos, de acuerdo con información divulgada por la Asociación de Educación Nacional (NEA por sus siglas en inglés).

El dato de la NEA confirma que hay una diferencia importante en cuanto al sueldo que percibe un profesor, de acuerdo con la ciudad en la que laboran. Mientras que un estudio de Stacker, la ciudad de Yonkers, al norte de la Gran Manzana, es donde se paga el salario promedio más alto para un profesor en todo el país, con $94.654 dólares anuales.

Mientras que Edbinder explica que los docentes de escuelas secundarias tienen un sueldo más alto que los de educación básica o de Educación Diferencial cuyo sueldo promedio es considerablemente menor, de $65.910 dólares.

El estudio analizó el sueldo promedio de profesores en las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos.

