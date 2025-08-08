‘Diddy’ contempla salir de prisión y alistar su regreso en el Madison Square Garden

Ni una posible condena de hasta 20 años de prisión, parece apagar la fe que tiene en sí mismo Sean “Diddy” Combs. Según reveló su abogado, Marc Agnifilo, en una entrevista con CBS Mornings, el rapero ya está contemplando su gran regreso a los escenarios, y no a cualquiera, sino al Madison Square Garden.

“Una cosa que dijo es que va a regresar al Madison Square Garden”, declaró Agnifilo al ser cuestionado sobre los planes inmediatos del intérprete de 55 años si es que queda en libertad. “Supongo que estar en el escenario“, añadió.

Más allá del regreso musical, el abogado señaló que el fundador de Bad Boy Records quiere “volver con su madre, con las personas que lo aman y lo extrañan”, y reconstruir una relación presente y afectuosa con sus siete hijos.

“Quiere restablecer una relación amorosa y presente con sus siete hijos. Quiere cuidar de su madre“, dijo. “Ha reflexionado sobre las bendiciones que ha recibido y sobre las imperfecciones que cree ver en sí mismo“, afirmó.

Mientras tanto, ‘Diddy’ permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, tras ser condenado a principios de julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, después de un juicio de dos meses.

Aunque fue absuelto de otros tres cargos, incluyendo tráfico sexual y conspiración para crimen organizado, su sentencia está programada para el próximo 3 de octubre.

Cabe señalar que mientras continúa su proceso legal, sus abogados han buscado apoyo en Washington. La abogada Nicole Westmoreland, otra integrante de su defensa, confirmó a CNN que han iniciado contactos con la administración del presidente Donald Trump para solicitar un posible indulto.

“Tengo entendido que nos hemos comunicado y hemos tenido conversaciones en referencia a un indulto“, afirmó Westmoreland. “Diddy es una persona esperanzada y sigue teniendo fe en esa posibilidad“.

Sin embargo, el juez Arun Subramanian negó la solicitud más reciente de libertad bajo fianza presentada por Combs el 4 de agosto, por lo que deberá permanecer detenido hasta que se dicte la sentencia.

