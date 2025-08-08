Dueño de ‘Trump Burger’ fue detenido por ICE en Texas: enfrenta deportación

Roland Beainy, un ciudadano libanés de 28 años y uno de los propietarios de la cadena de hamburgueserías Trump Burger, enfrenta un proceso de deportación en Estados Unidos por permanecer en el país después de que venciera su visa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas asegura que Beainy, quien llegó en 2019 con un visado de no inmigrante, debía abandonar el territorio antes del 12 de febrero de 2024. Pese a ello, permaneció en Texas, donde abrió varios restaurantes temáticos dedicados al presidente Donald Trump, indicó Efe.

La primera sucursal de Trump Burger abrió en 2020 en Bellville. El concepto rápidamente se expandió con tres locales más en Bay City, Flatonia y Houston, todos decorados como auténticos altares al presidente: fotografías, mercancía con su imagen, símbolos patrios, panes con su nombre grabado y un menú con referencias políticas.

Entre las opciones, destaca la hamburguesa “Trump Tower”, un sándwich en honor a Melania Trump y una polémica propuesta inspirada en Joe Biden que incluye “tomate y panecillo viejos” por unos $50 dólares.

Según ICE, Beainy intentó en 2021 obtener la residencia alegando un matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero no se hallaron pruebas que respaldaran su solicitud.

Fue detenido el 16 de mayo pasado y puesto en proceso migratorio. Un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza el 13 de junio, mientras espera su audiencia programada para el 18 de noviembre.

La agencia migratoria advirtió que, bajo la actual administración, no se permitirá la permanencia de personas sin estatus legal, “independientemente del restaurante que se tenga o de las creencias políticas que se tengan”.

Roland Beainy rechaza las acusaciones y aseguró al medio Chron de Houston que “el 90 % de la basura que se ha dicho sobre él es mentira”.

Sigue leyendo:

• Kristi Noem afirma que en los próximos meses abrirán nuevos centros de detención como “Alligator alcatraz” en distintos estados

• Peticiones familiares: estos son los cambios que aplicó la administración Trump

• ICE detuvo a ecuatoriano bombero voluntario en Nueva York: familia llora y pide sea liberado