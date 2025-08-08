ICE detuvo a ecuatoriano bombero voluntario en Nueva York: familia llora y pide sea liberado

Milton Guamarriga, trabajador ecuatoriano indocumentado que además era bombero voluntario en el condado Westchester de Nueva York, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ahora su familia lucha por traerlo de vuelta a casa. El hispano de 43 años fue detenido cuando salía de casa para ir a trabajar y unos agentes de ICE irrumpieron en su vecindario en Portchester la semana pasada y se lo llevaron esposado.

Llorando, su esposa Rosa Zhagui dijo a ABC News que ésta es la primera vez que se separan desde que se conocieron en Ecuador cuando ella tenía 15 años. Recientemente él intentaba volver a la universidad para obtener un título en informática y estaba en proceso de solicitar la ciudadanía.

“Mi hermana menor, de ocho años, pregunta por mi padre todas las noches y le mentimos, diciéndole que está de vacaciones o en un viaje de trabajo y que por eso no podía volver a casa”, dijo Joselyn Guamarriga, hija del detenido.

La joven admite que su padre cruzó la frontera irregularmente cuando tenía 15 años, pero afirma que en los casi 30 años transcurridos desde entonces nunca se ha metido en problemas con la ley. “Sinceramente, es difícil no desmoronarse porque mi madre está pasando por muchas dificultades”, agregó. “Y ella tiene a mis dos hermanos menores, que todavía están en la escuela, y honestamente estamos tratando de averiguar cómo hacer que todo funcione hasta que mi papá salga y, con suerte, regrese a casa”.

La familia dice que actualmente se encuentra detenido en el Centro Correccional del condado Calhoun en Michigan. ABC News contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la detención de Guamarriga, pero no ha recibido respuesta.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Esta semana ICE negó a congresistas de Nueva York supervisar la prisión federal Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde mantiene a inmigrantes. A mediados de junio ICE admitió que los detenidos en la sede de los tribunales migratorios en el Bajo Manhattan dormían en el suelo y en las bancas, al tiempo que prohibieron el acceso para supervisión de Dan Goldman y Jerrold Nadler, miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. por NY, y arrestaran al contralor municipal, Brad Lander, dentro del mismo edificio.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York. Las miles de detenciones de ICE este año en Nueva York incluyen casos muy diversos. Por ejemplo, la salvadoreña Nuvia Martínez Ventura, madre de 5 hijos enviada a Texas, según informaron su familia y abogado. También en junio un joven electricista de 23 años denunció que fue detenido y esposado por agentes de ICE en Long Island, a pesar de ser un ciudadano estadounidense.

Además Sara López García, estudiante colombiana condecorada de SUNY (Universidad Estatal de Nueva York) y sin antecedentes penales, fue arrestada por ICE junto con su madre en su hogar en Long Island. Además un estudiante ecuatoriano indígena detenido por ICE retornó de Texas a Queens luego de que New York Legal Assistance Group (NYLAG) pagara una fianza de $20,000 dólares.

También en julio ICE detuvo para ser deportados a dos hispanos con condenas por abuso de menores en Nueva Jersey. En medio de esos operativos, John Varrone, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Newark, afirmó: “Somos investigadores criminales y seguiremos la pista hasta que no tengamos más pistas (…) Las personas que se encuentran en este país sin autorización no quieren ser encontradas. No quieren ser atrapadas”.