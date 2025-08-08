Eddie Palmieri murió en el que fue su hogar durante una década

El 6 de agosto se confirmó la muerte de Eddie Palmieri, según el anuncio, el músico puertorriqueño murió en su casa en Nueva Jersey.

Palmieri se crió en el Bronx, pero su carrera musical la centró en el jazz latino y en la salsa, pues sus padres eran migrantes puertorriqueños, como cientos de otros en la comunidad donde vivía.

El músico fue premiado en diferentes ocasiones y es ampliamente conocido por ser fundador de varias agrupaciones musicales, incluyendo La Perfecta, con la que logró fusionar con creatividad el jazz y la salsa.

Aunque nació y creció en Estados Unidos, el músico de origen puertorriqueño vivió durante una temporada en la isla, pero no fue lo que esperaba y tuvo que regresar tras producir algunos discos que lo hicieron ganador del Grammy.

Tras años trabajando, en 2015 decidió invertir $338,000 dólares en una sencilla propiedad en Nueva Jersey. Aunque no es lujosa como un penthouse en Nueva York o un penthouse en los Hamptons, esta propiedad cuenta con todas las comodidades que necesitaba y por eso fue su hogar hasta el día de su muerte.

Palmieri compró la casa al año siguiente de que murió su esposa Iraida.

La casa está distribuida en cuatro dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. También incluye un garaje con capacidad para dos vehículos.

También incluye un patio trasero con espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. Otra gran característica es que se encuentra en una calle privada, lo que le ofrece privacidad y seguridad a quien sea que la habite.

El músico tenía varios hijos y nietos, por lo que no se tiene claro cómo será la distribución de su herencia, incluyendo esta casa.

Sigue leyendo:

• Olga Tañón recibirá un Latin Grammy especial

• Bad Bunny reveló cómo reaccionó su madre a su atrevido anuncio para Calvin Klein

• PETA denuncia que Bad Bunny usa gallinas en el escenario de su residencia en Puerto Rico