El emotivo video del momento en el que un padre soltero con cáncer le revela a su hijo que ha ganado millonario premio de lotería

El pasado 4 de julio, la suerte tocó la puerta de Paul Harvey, un padre soltero de 51 años residente en Norfolk, Reino Unido, quien ganó $1,153,480 dólares al acertar a la combinación ganadora del sorteo de lotería Euromillones.

Sin embargo, lo que ha conmovido a miles de personas no ha sido únicamente la cifra del premio, sino la forma en que decidió dar la noticia a su hijo adolescente. Paul grabó la escena en la cocina de su casa y el video, cargado de emoción, ternura y autenticidad, se ha vuelto viral en las redes sociales.

“Parecía una eternidad esperar a que los niños volvieran del colegio para poder darles la noticia”, relató Harvey. “Quería contárselo en persona, así que cuando mi hijo llegó, configuré mi teléfono para grabarlo. Se me hizo un nudo en la garganta cuando le pregunté: ‘¿Cuántos millonarios conoces?'”.

El joven, sin imaginar nada, respondió: “Cero”. Entonces, Paul le dijo: “Pues ahora sí”. Ante la incredulidad de su hijo, agregó entre lágrimas y risas: “Lo juro por mi vida”. Ese instante dio paso a un abrazo lleno de saltos y carcajadas, una imagen que ha conquistado corazones en todo el Reino Unido y que muchos han compartido como símbolo de esperanza y superación.

EuroMillions winner tells his son he's a millionaire pic.twitter.com/bauY0IoZbu — The Sun (@TheSun) August 7, 2025

Una recompensa tras años de lucha contra el cáncer

La victoria de Harvey no es solo económica. Hace 2 años fue diagnosticado con cáncer de colon y tuvo que someterse a tratamientos intensos mientras cuidaba solo de sus 2 hijos.

“Sus reacciones fueron divertidísimas y conmovedoras. Todos nos sentimos increíblemente emocionados y aliviados a partes iguales. ¡No parece real!”, expresó.

Su objetivo ahora es claro: pasar más tiempo con sus hijos. Entre sus planes está llevarlos por primera vez al extranjero, ayudarlos en sus estudios y comprar un automóvil de segunda mano para su hija.

Una semana sin saber que era millonario

La historia tiene un giro curioso: durante más de una semana, Paul no supo que era millonario. Al revisar su cuenta tras el sorteo, creyó que solo había ganado $6.20 y un billete adicional.

Incluso, pensó que el correo electrónico de la Lotería Nacional informándole del premio era una estafa. No fue hasta que recibió un mensaje urgente y verificó el número de teléfono oficial en Google que entendió que su vida había cambiado para siempre.

“Pensé que debía ser una estafa. Volví a leer el correo y busqué el teléfono de la Lotería Nacional en Google. Cuando vi que coincidía, me emocioné muchísimo más”, indicó el ganador.

En declaraciones a The Mirror, Harvey aseguró: “La vida no siempre ha sido fácil, pero mis hijos significan todo para mí y siempre son lo primero”.

Uno de sus sueños inmediatos es conseguir los pasaportes para viajar juntos a Grecia. “Nunca hemos estado en el extranjero y me encantaría llevarlos. Mi hija también tiene el examen de conducir a finales de este año y me encantaría regalarle un Fiat 500 de segunda mano para que practique”, comentó.

En Metro, el orgulloso padre añadió: “Estoy muy orgulloso de lo que los niños ya han logrado. Ambos tienen grandes ideas sobre lo que quieren hacer cuando terminen la escuela, y estoy deseando ayudarlos en las carreras que elijan”.

Aunque la noticia supone un gran cambio, Harvey quiere tomarse las cosas con calma: “Esta victoria nos da muchas más opciones, pero quiero tomarme mi tiempo y hacerlo bien”.

Para muchos, su video no es solo un momento emotivo, sino una inspiración. Demuestra que, incluso en tiempos difíciles, el amor y la unión familiar pueden ser la verdadera riqueza.

Mientras Paul planifica su futuro con cautela, miles de personas siguen compartiendo su historia, celebrando que, esta vez, la suerte haya tocado a alguien que ha sabido valorar cada pequeño logro.

Sigue leyendo:

* Mujer de Carolina del Norte gana $2 millones en raspadito: su segundo gran premio este verano

* Los números que la inteligencia artificial recomienda para jugar en agosto

* Compró un boleto de lotería pensando que ganó $10,000, pero en realidad el premio era de $1 millón