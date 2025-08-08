Estrella de baloncesto murió apuñalado por su hijo en Nueva York: acusación

Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto de Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) y murió tras pasar dos semanas en el hospital.

Ahora su hijo fue acusado por el crimen, informó la Policía de Nueva York. Thornton, de 58 años, se encontraba dentro del apartamento del 8vo piso del complejo Rangel Houses cuando su hijo Lamont Oliphant (24) presuntamente lo apuñaló en el cuello alrededor de las 11:45 p.m. del 20 de julio, según NYPD.

El jugador de baloncesto salió corriendo del apartamento y huyó del edificio, “dejando un extenso rastro de sangre desde la unidad, por el pasillo hasta el ascensor, a través del vestíbulo y hasta la acera, donde finalmente se desplomó”, declaró la fiscalía durante la comparecencia inicial de su hijo en el Tribunal Penal de Manhattan.

La única puñalada le seccionó la arteria. Los agentes que acudieron al lugar encontraron a Thornton desmayado en la acera frente al edificio en Harlem River Drive, cerca de Frederick Douglass Blvd. “Llegué a casa y había sangre en el suelo, sangre manchada en mi puerta, había sangre por todas partes”, dijo a Daily News Wilton George, de 40 años, un guardia de seguridad que vivía al lado de la víctima. “Estaba aterrorizado, como mínimo. Había policías por todas partes”.

Los médicos llevaron a Thornton al Harlem Hospital, donde lo intubaron, le indujeron un coma y lo sometieron a horas de cirugía de emergencia. Se aferró a la vida durante casi dos semanas antes de morir el viernes 1 de agosto.

No está clatro el motivo del crimen. Su hijo fue acusado inicialmente de intento de homicidio, pero el miércoles por la mañana fue procesado por cargos más graves tras la muerte de Thornton. La víctima, quien se graduó de la antigua escuela secundaria Benjamin Franklin en East Harlem, fue una leyenda en Rucker Park en la década de 1980, donde entretuvo a miles de fanáticos en las canchas de Harlem con sus increíbles movimientos.

Jugó con leyendas del baloncesto callejero como Richie “The Animal” Adams y James “Pookie” Wilson antes de jugar en el Jacksonville Baptist College y convertirse en base de la Universidad de Nueva Orleans entre 1987 y 1989. Nunca jugó profesionalmente y pasó sus últimos años como consejero en Volunteers of America, según una entrevista en video de 2012.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

El viernes la Policía de Nueva York arrestó a Robert Strother (27) como sospechoso de la brutal muerte en El Bronx (NYC) de su novia Princesa Encarnación Soto (21), cuyo cuerpo presentaba señales de tortura. A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

También el mes pasado Mary Fagan, enfermera de 64 años murió estrangulada en el apartamento que compartía en Brooklyn (NYC) con su hermano mayor, quien fue detenido días después como presunto homicida y confesó el crimen.

En julio, en un lapso de pocos días, tres hispanos fueron acusados de un presunto crimen pasional en Queens. Previamente Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día también en una calle de ese condado.

Igualmente en junio Navisia Jones fue condenada por torturar y matar a su niña Julissia Batties (7) en El Bronx (NYC) en 2021 con la complicidad de su hijo mayor. También ese mes un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). Además Ryan Cato fue declarado culpable de la brutal muerte de su hijastro Ayden Wolfe, un niño de 10 años que sufrió maltratos en su hogar en Harlem (NYC), algunas veces con la participación de su madre Aquisha Johnson.

En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC).

En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda. En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003. Y un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda