FDA emite una advertencia tras retirada de edulcorantes NuNaturals del mercado

Un retiro por un error de etiquetado de dos tipos de productos de edulcorantes de la marca NuNaturals, que incluyen Organic Pure Stevia y Pure Monk Fruit Sweetener, fue clasificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) como riegos Clase II.

Se trata de un retiro voluntario iniciado el 14 de julio por la empresa NuNaturals, que fue clasificado con una advertencia de riesgo de Clase II el 1 de agosto.

Según la FDA, un retiro de Clase II advierte de una “situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

¿Cuáles son las características del producto retirado del mercado?

La empresa detectó un error en el etiquetado de dos tipos de edulcorantes, por lo que no reflejan los ingredientes que contienen. Crédito: Shutterstock

El retiro se produce luego que la empresa detectó una incongruencia en el etiquetado, toda vez que los productos etiquetados como Organic Pure Stevia en realidad contenían polvo de Monk Fruit, mientras que los productos etiquetados como Pure Monk Fruit Sweetener contenían polvo de Stevia.

Por esta razón, los retiros de ambos productos recibieron una advertencia de riesgo de Clase II el 1 de agosto.

Tal como lo mencionamos, la empresa NuNaturals inició el retiro de dos tipos de edulcorantes el 14 de julio, que fueron distribuidos y vendidos en todo el país, que se describen a continuación:

Edulcorante Puro de Fruto del Monje

Cantidad: 78 botellas

UPC: 739223001876

Consumir preferentemente antes de: abril de 2028

Número de lote: 25104S

Stevia pura orgánica:

Cantidad: 78 botellas

UPC: 739223002040

Consumir preferentemente antes de: abril de 2028

Número de lote: 25104S

Ambos productos fueron envasados en botellas de plástico con tapas blancas, con un peso de 0.71 oz y 1 oz, respectivamente.

