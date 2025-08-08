Miles de jugadores de Illinois ganan $6.9 millones en Pick 4 tras inusual combinación

Un resultado poco común en el juego Pick 4 de la Lotería de Illinois sorprendió la noche del miércoles 6 de agosto a miles de jugadores, repartiendo un total de $6.9 millones de dólares en premios. El sorteo vespertino arrojó como combinación ganadora el número 4-4-4-4 y el número FIREBALL 2, generando una ola de boletos premiados en todo el estado.

Según informó la Illinois Lottery en un comunicado oficial, casi 3,200 boletos ganadores fueron vendidos para esta jugada especial. Más de 2,700 jugadores cobraron un premio de $2,500, mientras que el galardón más alto, de $30,000, fue para un afortunado participante que jugó a través de la plataforma digital iLottery.

Un fenómeno que no se ve todos los días

La aparición de un cuádruple número, conocido entre los jugadores como “quad”, es un acontecimiento muy raro en Pick 4. La Lotería de Illinois indicó que la última vez que ocurrió fue en junio de 2024. Desde el año 2020, solo 7 combinaciones de este tipo han aparecido en los sorteos del juego.

En el formato “Straight”, acertar un número como 4-4-4-4 es extremadamente difícil, lo que hace que las ganancias sean significativamente más altas para quienes logran predecirlo. Este tipo de jugadas, cuando ocurren, no solo reparten premios importantes, sino que también generan un incremento temporal en el interés por el juego.

Pick 4 es un juego exclusivo del estado de Illinois que se realiza 2 veces al día, a las 12:40 y a las 21:22 horas. Los jugadores eligen un número de 4 dígitos y deciden el monto que desean apostar.

La modalidad FIREBALL permite sustituir uno de los dígitos sorteados por el número FIREBALL adicional, lo que incrementa las posibilidades de ganar. Esta característica, introducida para atraer a más participantes, se ha vuelto popular por ofrecer más combinaciones ganadoras.

Las apuestas pueden realizarse en establecimientos autorizados o de manera digital a través de iLottery, una opción cada vez más usada por su comodidad y rapidez.

Los ganadores del sorteo del 6 de agosto tienen un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios. Para montos altos, es necesario presentar una identificación oficial y completar la documentación fiscal requerida.

La Lotería de Illinois recomienda a todos los jugadores firmar el reverso de su boleto inmediatamente después del sorteo y guardarlo en un lugar seguro hasta realizar el cobro. Quienes participaron en línea no necesitan presentar el boleto físico, ya que el premio se acredita en su cuenta digital.

La fiebre por los números repetidos

La salida de una combinación como 4-4-4-4 no pasa desapercibida. Los jugadores más experimentados saben que, aunque las probabilidades son bajas, estos resultados pueden repetirse con años de diferencia. Tras un “quad”, es común que más personas apuesten nuevamente por esa misma secuencia o por otras series repetidas, esperando que la suerte vuelva a sonreírles.

En redes sociales, la noticia del sorteo se viralizó entre jugadores que compartieron sus boletos ganadores y comentaron cómo habían elegido la combinación. Algunos aseguraron que apostaron por intuición, otros porque llevaban semanas jugando números repetidos.

La Lotería de Illinois no solo entrega premios a los jugadores, sino que también destina parte de sus ingresos a programas estatales, principalmente para la educación pública. Eventos como este, con un gran número de ganadores, también generan un aumento en la venta de boletos durante los días siguientes.

Sin embargo, la institución subraya la importancia de jugar de manera responsable, estableciendo un presupuesto personal y recordando que las apuestas deben verse como entretenimiento, no como una fuente segura de ingresos.

Expectativa para próximos sorteos

Después del inusual resultado del 4-4-4-4, los próximos sorteos de Pick 4 probablemente recibirán un aumento de apuestas, especialmente en combinaciones repetidas. Pese al entusiasmo, las probabilidades de que un “quad” vuelva a salir en el corto plazo siguen siendo bajas, lo que mantiene el atractivo y la incertidumbre en cada jugada.

El Pick 4 continuará con sus sorteos diarios en los horarios habituales, tanto en puntos de venta físicos como en línea, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de poner a prueba su suerte y, quizás, convertirse en los próximos protagonistas de una historia tan inusual como millonaria.

