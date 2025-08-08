Nueva York salvaje: anciano latino recibió un puñetazo desde una ebike al defender a su esposa

Dos ancianos, uno de ellos hispano, fueron golpeados recientemente al azar en ataques separados en Nueva York.

Tras 46 años como portero de un edificio en Chelsea, Cándido Molina (83) creía haberlo visto todo. Pero cuando la semana pasada estaba al frente lavando la acera frente a su edificio, cerca de la calle 17th St y la 8ava Avenida, un joven en una bicicleta Citi Bike se bajó y le dio un puñetazo en la cara.

El cruel ataque sucedido a media tarde el 27 de julio quedó grabado en un video de vigilancia. “No dijo nada. Simplemente echó a correr y a reír”, dijo Molina a ABC News. Según la víctima, todo comenzó cuando el sospechoso y unos amigos que pasaban por el edificio lanzaron un objeto a la esposa de Molina, quien estaba sentada en la entrada.

Entonces Molina, quien sostenía una manguera, roció a uno de los hombres, lo que lo hizo estallar. “El tipo regresó y me dio un puñetazo aquí en la cara? me dio un puñetazo aquí en la nariz”. La policía publicó una imagen congelada del video, con la esperanza de que alguien reconociera al atacante. “En todos estos años nunca había sucedido”, dijo Molina.

También el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está buscando a un agresor que golpeó a un hombre de 94 años el martes en el Upper East Side de Manhattan. El hecho sucedió cuando un hombre desconocido se acercó a la víctima dentro de una tienda Apple ubicada en 940 Madison Av. y le propinó un golpe en la cara. La fuerza del puñetazo provocó que la víctima cayera al suelo. Luego el agresor huyó a pie con rumbo desconocido, reportó PIX11 News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El septiembre una anciana de 81 años fue golpeada a plena luz del día mientras paseaba al perro de su hijo en el Upper West Side de Manhattan (NYC). En julio de 2024 un adolescente de 14 años fue capturado como sospechoso de golpear “al azar” con un bate de béisbol a una mujer de 58 años en el Bajo Manhattan (NYC). En abril de ese año menor de 16 años fue arrestado como sospechoso de empujar a una mujer por las escaleras y luego robarla cuando entraba a su iglesia para la misa dominical en Queens (NYC).

En marzo el mexicano Domingo Tapia murió tras pasar casi siete años en coma después de que un extraño lo golpeara en una calle en Brooklyn (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda