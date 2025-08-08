Piden $9.5 millones de dólares por el antiguo hogar de Shannen Doherty

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Malibú, California, que perteneció a la fallecida actriz Shannen Doherty. Aunque se dice que Doherty vendió algunas de sus propiedades antes de morir, parece que esta casa la mantuvo.

Está disponible por $9.5 millones de dólares, y según ‘Robb Report’ lo que se obtenga de la venta será destinado a su patrimonio. Según el agente encargado de la venta, esta propiedad encantó a la actriz de ‘Beverly Hills, 90210’ desde el primer momento en que la vio.

Doherty compró la casa en 2004 por $2.6 millones de dólares y murió el 13 de julio de 2024, tras una larga lucha contra el cáncer que le diagnosticaron en 2015.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se dice que la propiedad “presenta una impactante combinación de modernismo californiano y refinamiento rústico“.

Aunque la construcción data de los años 70, esta casa se encuentra en perfecto estado y actualizada gracias a reformas recientes. La casa principal tiene una extensión de 3,410 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la casa, el listado dice: “Suelos de roble de tablones anchos, los techos con vigas, los accesorios vintage y las puertas antiguas crean un contraste conmovedor con la arquitectura moderna de la casa”.

Además del modernismo y comodidades del interior, esta propiedad cuenta con áreas verdes perfectamente mantenidas, terraza, comedor, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. También tiene una casa para huéspedes que podrá ser transformada según las necesidades de su nuevo propietario.

Sigue leyendo:

• Piden $7.7 millones de dólares por antigua casa de Kate Moss en Reino Unido

• Jake Gyllenhaal recibió $14 millones de dólares por su apartamento en Nueva York

• Aaron Paul pide $9.95 millones de dólares por su mansión en Los Feliz