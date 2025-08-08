Recién casados murieron al ser golpeados por vehículo a exceso de velocidad en Nuevo Mexico

Los novios tenían tan sólo 22 días de casados cuando perdieron la vida en una accidente automovilístico en Nuevo Mexico. Viajaban rumbo a Texas en donde iniciarían una vida juntos después de prometerse amor eterno, cuando un conductor a exceso de velocidad rompió con esa promesa.

La Policía Estatal de Nuevo Mexico fue alertada de un accidente vehicular en la autopista 371 en Albuquerque. Al lugar llegaron los bomberos de la ciudad, quienes apagaron el fuego del automóvil y confirmaron la muerte de los ocupantes.

El coche de los novios se incendió

Serenne Mikel y Casey Daniel, ambos de 23 años, iniciarían su vida como esposos en Texas, viajaban desde Washington, y en el segundo día cuando pasaban por Nuevo Mexico sufrieron el fatal accidente. El conductor de un camión habló con Tre-City Record y comentó todo lo que ocurrió e intentó ayudar a los novios, pero fue imposible.

Serenne iba manejando sobre una carretera de dos carriles, según dijo su hermana mayor en GoFundMe cuando un conductor decidió pasar a otro y creyó que podía alcanzar a pasar, así que aceleró, pero en lugar de eso se incrustó de frente contra el auto de los recién casados.

El vehículo tras recibir el impacto comenzó a incendiarse, tanto el chofer del camión que vio todo el accidente como otras personas intentaron ayudar a la pareja, pero fue demasiado tarde. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, los esposos fueron declarados muertos.

Trasladarán los cuerpos a Palaos

La hermana de Serenne, Brea abrió una página de ayuda para recolectar dinero para el funeral y traslado de la pareja a Palaos.

“Dildanges (Serenne) falleció trágicamente la tarde del martes 29 de julio de 2025 en un accidente automovilístico junto a su nuevo esposo de solo 22 días, Casey. También acababa de celebrar su cumpleaños número 23, el 5 de julio”, compartió Brea en GoFundMe.

“Se tenían el uno para el otro”

La abuela de Serenne, Leola Melengoes habló con la cadena KIRO-TV en donde dijo que su nieta estaba “feliz” y “emocionada” por la mudanza.

“El único consuelo que nos queda de ese accidente es que Serenne y Casey estaban juntos. Que se tenían el uno al otro”, declaró.

“Dildanges estaba muy emocionada de comenzar su nueva vida en Texas con su esposo, y esa vida les fue arrebatada injustamente a ambos”, añadió la hermana de la víctima, quien también espera que se haga justicia y se presenten cargos penales contra el conductor.

