Allan Saint-Maximin llega a México para unirse al Club América y sorprende al hablar en español

El Club América ha desatado la euforia de sus seguidores con la llegada de Allan Saint-Maximin, quien aterrizó en la Ciudad de México para concretar su traspaso al equipo azulcrema.

Desde su llegada, el talentoso extremo francés ha demostrado su compromiso con la afición, al dar un breve mensaje en español que fue coreado por los cientos de aficionados que lo esperaban en el aeropuerto.

El fichaje de Saint-Maximin, una figura destacada de su paso por la Premier League, ha generado una gran expectativa en el fútbol mexicano. Su estilo de juego explosivo y su habilidad para desequilibrar prometen ser un factor clave en las aspiraciones del América para la temporada.

¡Allan Saint-Maximin llegó a México para sus pruebas médicas! 🏃 Bienvenue! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/egW6gVROmw — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

Una bienvenida digna de estrellas

La llegada del francés al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vivió como un evento masivo. Cientos de aficionados con banderas y camisetas del América se congregaron para darle una calurosa bienvenida, coreando su nombre y mostrando el fervor que ha despertado su fichaje.

Saint-Maximin respondió con un gesto que conectó de inmediato con la afición: sus primeras palabras en suelo mexicano fueron en español. “Feliz de estar en México, gracias a la afición porque este es el comienzo”, lanzó el francés de 28 años.

Este breve mensaje, cargado de emoción, sirvió como un anticipo del compromiso que el jugador espera mostrar con la camiseta del equipo.

Con su llegada, el Club América no solo refuerza su plantilla, sino que también suma una estrella de talla internacional que podría elevar el nivel de la Liga MX. Los aficionados ya sueñan con ver a Saint-Maximin en el campo y esperan que su llegada sea el impulso definitivo para conquistar el campeonato.

Sigue leyendo:

Esposa de Sergio Ramos revela lo que más ama de México

¿Messi hasta 2028? el Inter Miami habría ofrecido renovar al astro argentino

