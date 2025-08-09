¿Aló Pochettino? Sergiño Dest marcó un golazo con PSV y pide selección [Video]

El lateral derecho estadounidense Sergiño Dest cada vez está más cerca de alcanzar nivel que lo llevó a ser convocado por la selección de Estados Unidos y este sábado lo demostró con un verdadero golazo durante el estreno del PSV en la liga holandesa con goleada 6-1 ante el Sparta Rotterdam.

Dest, quien ya había sido figura la semana anterior al marcar la semana anterior y darle el título de la Supercopa de Holanda al PSV, volvió a ser figura con sus constantes internadas en ofensiva que derivó en uno de los tantos de la goleada.

Y no fue cualquiera, sino uno al más puro estilo de Dest. Tal como lo hiciera en el FC Barcelona, Dest desbordó durante todo el partido por derecha y tras un juego de toque por bajo cayó el que para ese momento representaba el 3-0 en la pizarra.

El carrilero se presentó cerca del área y con el balón en los pies realizó una pared que devolvió de manera perfecta el delantero francés Alassane Pléa para que Dest rematara con potencia y arriba al quedar frente el guardameta rival.

El gol no solo devuelve la confianza a Dest, sino también abre la puerta a que el jugador pueda volver a la selección de la mano del técnico de las Barras y Estrellas, Mauricio Pochettino.

Dest sufrió una lesión de rotura de ligamentos cruzados durante un entrenamiento con el PSV en marzo de 2024, por lo que no fue considerado para la Copa América 2024.

Posteriormente su lesión se extendió hasta mediados de 2025 por lo que tampoco recibió el llamado para disputar la pasada Copa Oro 2025 que perdió Estados Unidos 2-1 ante México.

Ahora, el comienzo que ha mostrado en este arranque de temporada abre la puerta a que Dest regrese a la selección y pueda afianzarse en el puesto de cara al Mundial 2026 en el que Estados Unidos servirá de local junto a Canadá y México.

Mira el golazo de Dest aquí:

