Capitanes de la Premier League dejarán de usar brazalete con la bandera LGBT+

Una imagen que se había convertido en un símbolo de apoyo en el fútbol inglés dejará de verse. Después de ocho años de colaboración con la campaña Rainbow Laces, los capitanes de la Premier League ya no llevarán el brazalete con los colores del arcoíris.

Esta decisión marca el final de una era en la que la liga mostraba su solidaridad con la comunidad LGBT+ a través de este gesto.

El cambio no se debe a una falta de compromiso con la inclusión, sino a una reorientación estratégica. En lugar de campañas puntuales a lo largo de la temporada, la liga ha optado por un enfoque más consistente y permanente con un único mensaje que estará presente en cada jornada.

Logo de la Premier League. Crédito: AP

El nuevo plan de la Premier League implica que todos los capitanes utilizarán un brazalete con el mensaje “No Room For Racism” durante toda la campaña.

Este símbolo unificado tiene como objetivo enviar una señal clara y constante en la lucha contra cualquier forma de discriminación en el deporte, incluyendo el racismo, la homofobia y la intolerancia.

La decisión busca consolidar todos los esfuerzos en una sola iniciativa, en lugar de alternar entre diferentes campañas a lo largo del año. Aunque el brazalete arcoíris fue un ícono visible del apoyo a la comunidad LGBT+, la liga ahora apuesta por una única declaración que abarque todas las formas de discriminación, manteniendo la lucha contra la homofobia como una parte fundamental de su mensaje general.

