Carlos Calderón revela las presiones detrás de las cámaras de TV

Trabajar en televisión, sin duda, es todo un reto, y en esta oportunidad, Carlos Calderón se sinceró sobre algunas experiencias que le ha tocado vivir, a pesar de que no quiso revelar el nombre del canal que lo obligó a actuar de una forma poco amable con los invitados que asistieron a los programas en los que él estuvo. Algunos productores le llegaron a pedir que tenía que ser hasta amarillista con la persona con la que estuviera conversando.

“Durante muchos años, me enfrenté a muchos productores que me decían que había que ser incisivo, hasta agresivo, con los entrevistados; buscar la mala nota, ser cizañero, amarillista, y yo no quería, me negaba rotundamente. Eran espacios dedicados a periodistas que se dedicaban a eso”, le contó a Maity Interiano.

El mexicano llegó a poner en juego su puesto de trabajo debido a que nunca quiso ser ni incisivo ni incomodar al entrevistado. Siempre optó por tener una conversación amena sin saber qué le podía ocurrir al terminar. Y lo mejor de esto fue que, gracias a su profesionalismo, logró recibir un premio que no está al alcance de todos, y ahora forma parte de su síntesis curricular.

“Me abrían el espacio y lo llenaba de luz y positivismo, de cosas lindas, de risas y sonrisas para la gente, y me llevaban contra. El día que se acabó eso fue el día que me dieron ese Emmy como el Mejor Corresponsal”, le comentó a la periodista.

Desde entonces, Calderón se ha sentido mucho más cómodo al momento de trabajar, porque desde ese entonces dejaron de imponerle las cosas. Su trabajo estaba siendo reconocido por academias, y ahora le brindan la oportunidad de ser el mismo sin tener que caer en la falta de respeto con las personas a las que entrevista, debido a que pudiera herir cualquier tipo de susceptibilidad por la presión que estaría viviendo por los ejecutivos de un canal de televisión.

“Nunca más han vuelto a decirme nada. Ahora me dejan hacer lo que yo quiera en la televisión, y para mí es un premio el haber sido fiel a creer que mi misión, con la que empecé a hacer televisión, era brindar energía positiva a la gente. Esa era mi esencia”, mencionó.

