Carlos Calderón revela las presiones detrás de las cámaras de TV
Carlos Calderón revela las arduas presiones del mundo televisivo que amenazaron su ética profesional, desafiando el amarillismo impuesto por los productores
Trabajar en televisión, sin duda, es todo un reto, y en esta oportunidad, Carlos Calderón se sinceró sobre algunas experiencias que le ha tocado vivir, a pesar de que no quiso revelar el nombre del canal que lo obligó a actuar de una forma poco amable con los invitados que asistieron a los programas en los que él estuvo. Algunos productores le llegaron a pedir que tenía que ser hasta amarillista con la persona con la que estuviera conversando.
“Durante muchos años, me enfrenté a muchos productores que me decían que había que ser incisivo, hasta agresivo, con los entrevistados; buscar la mala nota, ser cizañero, amarillista, y yo no quería, me negaba rotundamente. Eran espacios dedicados a periodistas que se dedicaban a eso”, le contó a Maity Interiano.
El mexicano llegó a poner en juego su puesto de trabajo debido a que nunca quiso ser ni incisivo ni incomodar al entrevistado. Siempre optó por tener una conversación amena sin saber qué le podía ocurrir al terminar. Y lo mejor de esto fue que, gracias a su profesionalismo, logró recibir un premio que no está al alcance de todos, y ahora forma parte de su síntesis curricular.
“Me abrían el espacio y lo llenaba de luz y positivismo, de cosas lindas, de risas y sonrisas para la gente, y me llevaban contra. El día que se acabó eso fue el día que me dieron ese Emmy como el Mejor Corresponsal”, le comentó a la periodista.
Desde entonces, Calderón se ha sentido mucho más cómodo al momento de trabajar, porque desde ese entonces dejaron de imponerle las cosas. Su trabajo estaba siendo reconocido por academias, y ahora le brindan la oportunidad de ser el mismo sin tener que caer en la falta de respeto con las personas a las que entrevista, debido a que pudiera herir cualquier tipo de susceptibilidad por la presión que estaría viviendo por los ejecutivos de un canal de televisión.
“Nunca más han vuelto a decirme nada. Ahora me dejan hacer lo que yo quiera en la televisión, y para mí es un premio el haber sido fiel a creer que mi misión, con la que empecé a hacer televisión, era brindar energía positiva a la gente. Esa era mi esencia”, mencionó.
