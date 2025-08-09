Chavismo dice que recompensa por Maduro pretende alentar la violencia en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela dijo este sábado que la recompensa de $50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos para obtener información que permita capturar a Nicolás Maduro es un intento de “alentar a los grupos extremistas” a reactivar la violencia en el país.

En un comunicado leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el órgano legislativo calificó la medida como una “operación” destinada a generar inestabilidad.

“Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, que ha sido derrotada en toda la línea por nuestro gobierno y pueblo”, señaló.

La Asamblea también rechazó las “absurdas y desesperadas acciones” de la fiscal general estadounidense Pam Bondi, quien anunció la recompensa y acusó a Maduro de usar presuntamente organizaciones criminales extranjeras, como el Cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles, para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.

El Legislativo consideró estas declaraciones como “ilegales” y parte de un “nuevo intento del imperialismo estadounidense” de repetir “viejas fórmulas de injerencia y amenazas inútiles” para alterar la estabilidad y la paz en Venezuela.

Además, expresó su respaldo a Maduro, a quien describió como “garante de la paz” y “protector de la democracia” en el país.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó el viernes que Bondi “está secuestrada por el Partido Republicano” y actúa bajo órdenes del gobierno de Donald Trump.

Cuestionó la duplicación del monto de la recompensa respecto a la cifra ofrecida en enero.

El fiscal general, Tarek William Saab, también condenó la medida, a la que calificó como una “maniobra” que viola el derecho internacional y supone una “grosera intromisión” en los asuntos internos de Venezuela.

