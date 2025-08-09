window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

El gobierno de Estados Unidos ofrece $50 millones de dólares por información que permita la captura de Nicolás Maduro por liderar cárteles de la droga

Chavismo dice que recompensa por Maduro pretende alentar la violencia en Venezuela

Nicolás Maduro se juramentó como presidente de Venezuela sin mostrar pruebas Crédito: Cristian Hernández | AP

Por  El Diario

La Asamblea Nacional de Venezuela dijo este sábado que la recompensa de $50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos para obtener información que permita capturar a Nicolás Maduro es un intento de “alentar a los grupos extremistas” a reactivar la violencia en el país.

En un comunicado leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el órgano legislativo calificó la medida como una “operación” destinada a generar inestabilidad.

“Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, que ha sido derrotada en toda la línea por nuestro gobierno y pueblo”, señaló.

La Asamblea también rechazó las “absurdas y desesperadas acciones” de la fiscal general estadounidense Pam Bondi, quien anunció la recompensa y acusó a Maduro de usar presuntamente organizaciones criminales extranjeras, como el Cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles, para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.

El Legislativo consideró estas declaraciones como “ilegales” y parte de un “nuevo intento del imperialismo estadounidense” de repetir “viejas fórmulas de injerencia y amenazas inútiles” para alterar la estabilidad y la paz en Venezuela.

Además, expresó su respaldo a Maduro, a quien describió como “garante de la paz” y “protector de la democracia” en el país.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó el viernes que Bondi “está secuestrada por el Partido Republicano” y actúa bajo órdenes del gobierno de Donald Trump.

Cuestionó la duplicación del monto de la recompensa respecto a la cifra ofrecida en enero.

El fiscal general, Tarek William Saab, también condenó la medida, a la que calificó como una “maniobra” que viola el derecho internacional y supone una “grosera intromisión” en los asuntos internos de Venezuela.

