UEFA lanza polémico mensaje tras muerte del ‘Pelé palestino’ en ataque de Israel a la Franja de Gaza

La UEFA publicó un mensaje en redes sociales para recordar la muerte de Suleiman Al-Obeid, ex jugador de la selección nacional de Palestina que falleció el pasado miércoles en un ataque aéreo del ejército israelí en Gaza.

El organismo del fútbol europeo dedicó unas palabras en la publicación que decían: “Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el ‘Pelé Palestino’. Un talento que dio una enorme esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros”.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

Suleiman, apodado el ‘Pelé Palestino’ fue “martirizado después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza este miércoles”, explicaba un mensaje publicado a través de las redes sociales la Federación Palestina.

Crítica de Mohamed Salah a la UEFA

Sin embargo, la publicación no hacía referencia alguna a la causa de la muerte de Al-Obeid, lo que provocó que Mohamed Salah, futbolista del Liverpool, respondiera a la publicación solicitando más información a la UEFA: “¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?”.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Al-Obeid, de 41 años, tenía cinco hijos y era considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Palestina. Empezó su carrera en el Khadamat Al-Shati, posteriormente se unió al Club del Centro Juvenil Al-Amari en la Cisjordania ocupada, y más tarde al Club Deportivo de Gaza. Durante su carrera marcó más de 100 goles, lo que lo convirtió en un ídolo en su país.

Marcó su primer gol internacional con Palestina contra Yemen durante el Campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental de 2010. También representó a la selección nacional durante la clasificación para la Copa Desafío de la AFC de 2012 y la clasificación para el Mundial de 2014.

Según la Federación Palestina, a lo largo de esta guerra han muerto 321 personas vinculadas al fútbol palestino. “El número de mártires de la asociación de fútbol ha llegado a 321, entre jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de la junta”, concluye su comunicado.

