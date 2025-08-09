Venezuela acusa a EE.UU. y a María Corina Machado de supuestos planes terroristas

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este sábado sobre el supuesto hallazgo de dos galpones con material explosivo en el estado Monagas, que, según aseguró, serían utilizados para ejecutar “actos terroristas” en el país.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión, el funcionario señaló que los hallazgos están vinculados con la líder opositora María Corina Machado y con el “imperialismo norteamericano”, en referencia a Estados Unidos.

“Sabemos que los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo político en Venezuela, vinculación directa con la señora María Machado. Nada de esto ocurre de manera espontánea. Todo esto es planificado por el imperialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela”, afirmó Cabello desde Monagas.

De acuerdo con el ministro, en los galpones presuntamente se incautaron 1,137 cajas con explosivos, 35 rollos de cordón detonante, 125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos, entre otros elementos “de altísimo poder destructivo”.

También indicó que se mantienen en la búsqueda de entre 10 y 12 personas presuntamente relacionadas con el caso.

El hallazgo ocurrió pocos días después de que Cabello anunciara la captura de 15 personas —una de ellas en Colombia— acusadas de planificar un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

Según explicó entonces, las investigaciones comenzaron tras detectar a un ciudadano que abandonó un bolso con material explosivo cerca del lugar.

En ambas ocasiones, el ministro ha insistido en que tanto Machado como sectores en Estados Unidos estarían detrás de estos supuestos planes, y reiteró que la organización de uno de ellos se habría realizado desde Colombia, aunque descartó que el gobierno de Gustavo Petro tuviera implicación.

