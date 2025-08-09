Wendy Guevara narra el horror de un asalto que sufrió y sus consecuencias

Iniciando el mes de julio, se dio a conocer que la influencer Wendy Guevara sufrió un asalto cuando iba acompañada de dos de sus mejores amigas. Sin embargo, en aquel entonces ella prefirió no revelar muchos detalles, pero ahora se ve en la obligación de hacerlo, dado que hace pocos días difundieron un video íntimo de ella y se debe a que le quitaron uno de sus equipos celulares.

“Nosotras no quisimos decir nada. Dijimos que solo nos quitaron los celulares, pero si nos quitaron dinero y nos golpearon en la cara. Llorábamos las tres, calladas. Yo escuchaba cómo le pegaban a Vanessa. Nunca había vivido algo así. No solo nos quitaron los celulares y todo. No, me quitaron dinero, Adela. A mis amigas les quitaron dinero. Nos golpearon en la cara y nos quitaron el celular y todo“, mencionó en exclusiva a La Saga.

La mexicana en primera instancia solamente había mencionado que le quitaron los teléfonos y que habían pasado un muy mal rato; sin embargo, confirmó que le quitaron una elevada suma de dinero debido a que la obligaron a abrir su cuenta bancaria y el delincuente le pidió transferir todo lo que tenía a una cuenta de él.

“Ellos vieron en ese momento y en el asalto nos dicen: ‘Desbloquea tu celular, métete tu nip, cabr*na’, y apuntando ellos todo, apuntan todo y me vieron la cantidad que yo tenía. Fue la cantidad que les di. No, fue horrible para mí. Yo dije: me vale, me quedo sin dinero, me quedo sin lana. O sea, me vale, no me importa porque voy a tener trabajo y todo”, añadió durante la conversación que sostuvo en el mencionado programa.

Tras haber sido víctima de la delincuencia, ella en algunas entrevistas dijo que temía por la filtración de alguno de sus videos privados, ya que siempre le ha gustado grabarse, y fue lo que terminó ocurriendo. Luego de eso, las amenazas para ella incrementaron hasta que publicaron el primer audiovisual en su cuenta de Instagram.

“Empezaron a decirme un buen de cosas, insultarme, y usan la psicología de gritarte y de amenazarte de tal modo que te sientes acorralada. Te sientes acorralada en un rincón y no sabes los días que he vivido“, le comentó a Adela Micha.

