‘Ya el daño está hecho’: usuarios reaccionan a las disculpas de Osmel Sousa

Usuarios en las redes sociales reaccionaron a las declaraciones de Osmel Sousa para disculparse con María Gabriela Isler, ya que afirmó que ganó la corona del Miss Universo 2013 porque un empresario ruso compró el triunfo de la venezolana.

Para muchos, el mensaje del Zar de la Belleza fue desacertado, ya que causó daño a la exmodelo, quien hasta hace poco fue parte de la directiva del Miss Venezuela.

En la cuenta en Instagram de En Casa con Telemundo, programa al que Osmel Sousa declaró, se leyeron una gran cantidad de mensajes que demostraron la molestia de la gente.

“Ya el daño está hecho. Esto es solo porque te jalaron las orejas. Eso no se le hace a Venezuela, a tu casa, a tu gente”, “Le dieron su jalón de oreja”, “María Gabriela Isler es una mujer inteligente, Miss Universo indestructible. Dejó que todo cayera por si solo, el tiempo y la sabiduría le dieron la razón”, escribieron algunos.

Otros comentarios que dejaron fueron: “Me encanta que el presidente de Miss Universo le haya jalado las orejas y lo haya hecho pedir disculpas. Los que recordamos ese Miss Universo sabemos que Gabriela Isler fue la mejor de la noche y su corona se la ganó bien ganada”, “Ay, por favor, el daño moral que le ocasiona a esa mujer estando embarazada no se resuelve con una disculpa, él sabía muy bien lo que hacía y lo que podía ocasionar dar semejantes afirmaciones, así que no me parece ni ético y profesional su actuar, puedo más su ego y odio que su profesionalismo”.

Las disculpas de Osmel

El hacedor de reinas de belleza se mostró muy apenado por los comentarios que hizo en el podcast ‘Entre Pelos’, del estilista Ivo Contreras.

“Él (Ivo Contreras) me dijo que era un video para ponerlo ahí en la peluquería y con las tres copitas de vino que me tomé, creo que se me pasó un poquito la lengua y eso es lo que quiero aclarar, en cuanto a la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, que fue una Miss Universo que yo preparé con mucho empeño, esfuerzo y que fue una corona que se ganó muy bien preparada”, comentó en el programa En Casa con Telemundo.

