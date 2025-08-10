¿Calificas para tener el pago más grande del Seguro Social de $5,108?

El Seguro Social es una fuente clave de ingresos para millones de jubilados en Estados Unidos, pero no todos reciben la misma cantidad. Mientras el promedio mensual ronda los $2,000, existe un pago máximo que en 2025 puede llegar a $5,108. Alcanzar esa cifra requiere cumplir con requisitos muy específicos.

El primero es haber trabajado durante al menos 35 años. El Seguro Social calcula el monto de la pensión tomando como base los 35 años con mayores ingresos.

Si una persona tiene menos de 35 años de trabajo, los años faltantes se cuentan como ceros, lo que reduce el promedio de ingresos y, por lo tanto, el pago mensual.

El historial laboral y de ingresos se puede consultar en línea a través del portal ‘my Social Security’.

Otro requisito clave es haber ganado, año tras año, el tope de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social. En 2024, ese límite es de $176,100.

Quien alcanza esa cifra deja de pagar este impuesto por el resto del año, pero para aspirar al pago máximo es necesario haber llegado a ese tope o más durante 35 años.

Este límite ha ido aumentando con el tiempo: en 1937 era de $3,000 y en 2011 de $106,800.

El tercer factor es la edad en la que se solicita el beneficio.

Para recibir el pago máximo, se debe esperar hasta los 70 años para reclamarlo. Aunque es posible comenzar a cobrar desde los 62 años, hacerlo reduce el monto de por vida hasta en un 30%.

Por ejemplo, si a los 67 años el pago proyectado sería de $3,000, solicitarlo a los 62 lo reduciría a $2,100. Esta disminución también afecta los beneficios conyugales basados en el historial laboral del solicitante.

Existe la posibilidad de revertir una decisión si se considera que se reclamaron los beneficios demasiado pronto.

La Administración del Seguro Social permite, solo una vez en la vida y dentro de los primeros 12 meses, solicitar por escrito la suspensión del pago.

Para ello, se debe devolver todo lo cobrado y luego se podrá reanudar la solicitud cuando se desee, con el beneficio incrementado.

En resumen, obtener el cheque más alto del Seguro Social implica décadas de altos ingresos y la paciencia de esperar hasta los 70 años para reclamarlo.

Sin embargo, no es indispensable alcanzar el máximo para tener una jubilación tranquila; ahorrar con regularidad, reducir deudas y planificar un presupuesto también son claves para disfrutar de esa etapa sin presiones financieras.

Sigue leyendo:

–Seguro Social dirá el viernes cuánto subirán pagos para 2026

– Conoce la fecha en que el Seguro Social caerá en insolvencia y recortará pagos a los jubilados

– Cuánto recibe en promedio al mes alguien que se jubila a los 67 años