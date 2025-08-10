El golazo que anotó Raúl Jiménez en un partido de pretemporada con el Fulham (Video)

Raúl Jiménez arrancó con el pie derecho su preparación para la nueva campaña de la Premier League, literalmente. El delantero mexicano marcó el gol de la victoria 1-0 en su primer duelo de pretemporada con el Fulham, en un amistoso disputado en Craven Cottage ante el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

El “Lobo de Tepeji” firmó un golazo de tiro libre en la primera parte. Desde fuera del área, el exjugador del Wolverhampton mandó un potente disparo que se incrustó en el ángulo, desatando la celebración de sus compañeros y el aplauso de la afición londinense.

El encuentro fue cerrado y disputado, con ambos equipos buscando ampliar el marcador sin éxito. Finalmente, la anotación de Jiménez fue suficiente para sellar el triunfo de los Cottagers.

Este partido significó el regreso del atacante a la actividad con su club tras un verano intenso, en el que fue protagonista con la Selección Mexicana durante la Copa Oro y en compromisos amistosos bajo el mando de Javier Aguirre. Después de unos días de descanso, Jiménez volvió a los entrenamientos y de inmediato respondió con goles.

En la temporada pasada, Jiménez anotó 12 goles en liga y fue pieza clave para que el Fulham lograra la mejor cosecha de puntos en su historia en la Premier League: 54 unidades en 38 partidos, que le valieron el undécimo puesto en la tabla general.

El Fulham cerrará su preparación antes del inicio de la Premier League, que comenzará la próxima semana. Su debut oficial será el sábado 16 de agosto, cuando visiten al Brighton.

