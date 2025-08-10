Epstein tenía lazos con políticos de izquierda y millonarios, afirma Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acusó este domingo a la administración de Joe Biden de bloquear la difusión de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, argumentando que el financiero mantenía vínculos con figuras prominentes del Partido Demócrata.

Durante su intervención en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, Vance afirmó que “multimillonarios de izquierda y líderes políticos demócratas visitaban la isla de Epstein constantemente” y cuestionó las intenciones de sus rivales políticos.

“Me río de los demócratas que ahora, de repente, están tan interesados en los archivos de Epstein. Durante cuatro años no hicieron absolutamente nada al respecto”, dijo.

Las declaraciones reavivan un tema que se ha convertido en un frente incómodo para la Casa Blanca de Donald Trump.

El propio presidente había prometido durante su campaña electoral la publicación de los documentos, y sus aliados insisten en que el compromiso de transparencia sigue vigente.

La fiscal general Pam Bondi ha insistido en que se hagan públicos los testimonios del gran jurado vinculados tanto a Epstein como a su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Sin embargo, reportes señalan que el Departamento de Justicia advirtió en mayo a Trump que su nombre aparece varias veces en esos archivos. Según el senador demócrata Dick Durbin, Bondi incluso habría solicitado al FBI que señalara explícitamente las menciones al presidente en la documentación.

Tema Rusia-Ucrania

En la misma entrevista, el vicepresidente abordó el plan de paz que impulsa Trump para la guerra en Ucrania, anticipando que ni Moscú ni Kiev quedarán plenamente satisfechos.

Vance sostuvo que el acuerdo, que será discutido el próximo viernes en Alaska durante un encuentro entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, podría ofrecer “una relativa paz” y el fin de la violencia, aunque sin cumplir completamente las expectativas de ninguna de las partes.

“Es poco probable que rusos y ucranianos salgan contentos, pero no creo que puedan llegar a un acuerdo sin el liderazgo de Donald J. Trump”, declaró.

