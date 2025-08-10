Exmánager de Paquita la del Barrio habla del testamento de la artista

Francisco “Paquito” Torres, exmánager de Paquita la del Barrio, contó algunos detalles del testamento de la artista luego de su fallecimiento, al igual que algunas señales que asegura le ha enviado.

En una entrevista con varios reporteros, publicada en programas como Despierta América, afirmó: “Ella dejó designado bien todo y desde el primer momento hubo tan buen acuerdo que aún que no ha terminado la sucesión testamentaria, cada quien se repartió sus bienes”.

Luego de esto, indicó que no cree que Viola Viveros, hermana de la intérprete de ‘Pata de dos ratas’ esté triste porque no fue incluida en la herencia.

Algunos periodistas le preguntaron también por una supuesta inconformidad de Martha Elena Martínez, hija adoptiva de la artista con sus hermanos. “En el último homenaje que se le hizo, antes de leer el testamento, hablaron y se fueron muy felices todos y actualmente siguen con su sucesión testamentaria en muy buenos términos”.

Exmánager de Paquita la del Barrio dice que ha soñado con ella

Recientemente, Paquito Torres contó que sintió la presencia de la artista. “Eso me pasó precisamente ayer, pasé por su cuarto, estaba abierto, pasé por una foto y sentí, sentí también su aroma”, afirmó.

Pero esto no ha sido lo único, ya que también la vio en sueños: “Hace unos días la soñé, pero muy feliz, que estaba en un pueblo de Veracruz y estaba muy feliz, le dije que nos tomáramos una foto para que vieran que estaba viva”.

Por último, le preguntaron acerca de quién se quedará con la marca de la artista e indicó que es un acuerdo por tres partes iguales que está a cargo de los hijos.

