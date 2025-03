Belinda rinde homenaje a Paquita la del Barrio en el Vive Latino 2025

El Festival Vive Latino 2025, que celebró su edición 25 el fin de semana en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sorprendiendo a los asistentes con un espectáculo que no solo cumplió, sino que superó todas las expectativas. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje que Belinda rindió a la fallecida Paquita la del Barrio.

Durante la tarde del domingo 16 de marzo, el escenario Amazon se transformó en un espacio de celebración y nostalgia musical con el homenaje titulado “Música pa’ mandar a volar”, un concepto en el que se fusionaron los géneros del pop y la balada con el rock. Esta propuesta innovadora reunió a figuras legendarias del pop mexicano, como Yuri, Daniela Romo, María José, Napoleón y Leonardo de Lozanne, junto a músicos de renombre de la escena rockera, como Alfonso André, Camilo Lara, Bon Lara, Quique Rangel y Sergio Mendoza.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados y destacados del festival fue protagonizado por Belinda. Durante su actuación, la cantante sorprendió a todos los presentes al rendir homenaje a Paquita la del Barrio interpretando “Rata de dos patas”, tema que ha trascendido generaciones por su mensaje directo y su estilo único.

Como era de esperase, la reacción del público no se hizo esperar: un estallido de euforia recorrió el Estadio GNP Seguros mientras el coro de la canción se hacía escuchar entre los asistentes. En el fondo del escenario, diversos visuales de Paquita la del Barrio acompañaban la interpretación, haciendo que el homenaje fuera aún más emotivo.

Este emotivo momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en especular sobre un posible mensaje personal detrás de la elección de la canción. Algunos llegaron a pensar que la interpretación de Belinda estaba dirigida a su ex pareja, Christian Nodal, con quien mantuvo una relación durante varios años y con quien incluso estuvo comprometida. Aunque no se confirmó esta teoría, los rumores generaron una gran conversación entre sus seguidores.

Otro de los momentos que marcó el festival fue la aparición de Belinda junto al emblemático grupo Los Ángeles Azules. La cantante subió al escenario con la famosa agrupación para interpretar el éxito “Amor a primera vista”, tema que grabó con ellos años atrás.

Cabe mencionar que aunque Belinda fue la más aplaudida, acabó un poco molesta, ya que la gente le pidió a gritos que cantara también “El Baile del Sapito“, petición que no cumplió.

El Vive Latino 2025 no solo fue un evento que celebró la música, sino también un homenaje a aquellos artistas que, a lo largo de los años, han dejado una huella imborrable en la cultura musical mexicana. La combinación de géneros, la diversidad de artistas y la emoción que se vivió en cada rincón del estadio demostraron por qué este festival se ha consolidado como uno de los más importantes de América Latina.

