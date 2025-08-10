Hospital despide a 15 enfermeras tras suicidio de paciente de 12 años en el estado de Washington

Luego de la trágica muerte de una joven paciente en un hospital infantil de Washington, se han producido despidos de al menos 15 enfermeras, en medio de cuestionamientos sobre las medidas de seguridad y la gestión del caso.

El fallecimiento de Sarah Niyimbona, una joven de 12 años que se quitó la vida en el Providence Sacred Heart Children’s Hospital en Spokane, ha conmocionado a la comunidad y puesto en entredicho los protocolos de seguridad del centro médico.

La joven, quien había sido ingresada varias veces por intentos de suicidio durante 2024, escapó de su habitación y saltó desde el cuarto piso del estacionamiento, informó The Spokesman-Review.

El informe reveló que el hospital presuntamente eliminó medidas esenciales para garantizar la seguridad de pacientes con antecedentes autodestructivos, incluyendo una niñera las 24 horas, monitores visuales y alarmas en las puertas.

Por su parte, madre de Sarah, Nasra Gertrude, expresó su desconcierto: “Pregunto qué pasó. ¿Cómo es que salió de la habitación sin que nadie la viera? ¿Cómo es que caminó hasta el ascensor sin que nadie la viera? No me han dado ninguna respuesta. Confié en este hospital para que cuidara de mi hija.”

Acciones disciplinarias tras el suceso

En respuesta a la tragedia, quince enfermeras han sido despedidas y otra más recibió sanciones. Sin embargo, el hospital argumenta que estas acciones están relacionadas con supuestas violaciones a la privacidad del paciente.

“Los despidos se debieron a la protección de la privacidad del paciente y afirmamos que revisamos conductas y tomamos ‘las medidas apropiadas, incluida la terminación del empleo, cuando corresponde’.”, señaló Jen York, portavoz del Providence.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Washington (WSNA) denunció que estos despidos podrían ser una “reacción” contra el personal que habló públicamente sobre el caso.

Las autoridades del hospital señalaron que las enfermeras accedieron indebidamente a los registros médicos sin participar directamente en el cuidado de Sarah, lo cual podría constituir una violación a HIPAA. La WSNA afirma que las enfermeras presentaron una queja formal por esta situación, proceso aún en curso.

Departamento de Salud de Washington investiga el caso

El Departamento de Salud del estado está llevando adelante una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la fallecida. Providence informó al New York Post que inició una revisión interna y ha establecido nuevos protocolos para mejorar la evaluación del riesgo suicida y localizar pacientes desaparecidos.

Sarah fue recordada por sus familiares como una “luz brillante” por quienes conocieron su carácter alegre. “Nos confunde cómo pudo pasar esto. También queremos saber por qué no había nadie allí en ese momento, por qué nadie la vigilaba y cómo pudo irse”, dijo su hermana Asha Joseph.

Con información de New York Post

