Inundaciones en Milwaukee ocasionan caos con cortes de electricidad y calles cerradas

Las fuertes lluvias que se registraron desde el sábado por la noche han ocasionado severas inundaciones que están afectando a varios condados en el sureste de Wisconsin este domingo. Algunos conductores se vieron obligados a dejar sus vehículos en las calles porque ya no pudieron avanzar más, además miles de hogares no tienen electricidad, y docenas de carreteras están cerradas.

El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Milwaukee (DPW) ofreció una conferencia en donde relató que continúa evaluando los daños que ocasionaron las inundaciones y los equipos de emergencia están respondiendo a las áreas afectadas en toda la ciudad.

Lluvias intensas, granizo, fuertes vientos

“Los centros de depósito de la ciudad serán gratuitos hasta el próximo domingo (17 de agosto) y estarán abiertos el lunes 11 de agosto para apoyar la recuperación de la tormenta. Los horarios regulares (7 AM – 3 PM) siguen vigentes. Los centros de depósito están ubicados en 3879 W Lincoln Ave (Sur) y 6660 N Industrial Rd (Norte)”, compartió el Comisionado Jerrel Kruschke

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas y avisos de inundación para Kansas, Iowa, Nebraska , Misuri, Illinois y Wisconsin. Tras el inicio de las lluvias el sábado en algunas zonas, los meteorólogos pronosticaron repetidas rondas de lluvias intensas, junto con granizo, vientos destructivos y tornados aislados hasta el lunes.

En Milwaukee, el domingo se habían acumulado hasta 35 cm de lluvia en algunas zonas, según el Servicio Meteorológico Nacional, que también registró inundaciones fluviales en los condados de Milwaukee y Waukesha, informó The Associated Press.

Equipos usan bote para rescatar a residentes atrapados en Milwaukee |



Más de 30 centímetros de lluvia cayeron en el sureste de Wisconsin entre la noche del sábado y la mañana del domingo 10 de agosto, provocando inundaciones repentinas generalizadas en el área de Milwaukee.… pic.twitter.com/wzs2MPcUXQ — El Diario Nueva York (@eldiariony) August 10, 2025

Autos abandonados en calles inundadas

Algunos conductores se vieron obligados a dejar sus vehículos varados en la carretera porque ya no pudieron avanzar más por la altura del agua.

Mientras que We Energies reportó que casi 18,000 clientes en el sureste de Wisconsin se quedaron sin electricidad desde la tarde de este domingo 10 de agosto. En la localidad suburbana de Wauwatosa, el desbordamiento del río Menomonee inundó un popular parque infantil.

“Desafortunadamente, es solo una superposición de circunstancias muy grave en términos de cómo cayó toda esta lluvia sobre un área tan poblada”, dijo a la misma agencia Andrew Quigley, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Habilitaron dos refugios

El Comisionado Kruschke pidió que continúe reportando inundaciones, vehículos varados, árboles caídos, inundaciones en sótanos y otros problemas, llamando al 414-286-CITY (2489) o utilizando la aplicación MKEmobile. Para emergencias marquen al 911.

Las autoridades señalaron que la Cruz Roja habilitó dos refugios en Milwaukee “para aquellos que se han visto afectados por el clima severo: Parque Holler: 5151 S. Calle 6 y Centro de Seniors de Washington Park: 4420 W. Vliet St”.

Estado de emergencia

A través de sus redes sociales, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Milwaukee declaró el estado de emergencia tras más de 10 pulgadas de precipitaciones e inundaciones generalizadas en todo el condado, y sostuvo que esperan más lluvias.

“Se ha establecido un Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar los esfuerzos de respuesta durante esta noche y durante el resto de esta emergencia meteorológica”, relató la Oficina.

El comisionado Kruschke dio una conferencia para dar información de la situación. Crédito: Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Milwaukee | Cortesía

Reporte cualquier problema

Asimismo, le solicitan a las personas que eviten salir de sus casas, que no caminen sobre las corrientes de agua porque podría ser peligroso, tampoco conducir por calles inundadas. Además, de proteger tanto a niños pequeños, como ancianos y mascotas.

El Departamento de Bomberos de Milwaukee respondieron a más de 600 llamadas para reportar fugas de gas, sótanos inundados, cortes de electricidad y rescates acuáticos. No olviden reportar al 414-286-CITY (2489).

Todos los eventos recreativos y deportivos que estaban contemplados para el fin de semana fueron cancelados.

Sigue leyendo: