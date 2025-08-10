María Corina Machado tras la recompensa por Maduro: Estamos listos para la transición en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este domingo que la reciente decisión de Estados Unidos de duplicar a $50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro podría acelerar el desenlace político en el país y abrir paso a una transición.

En una entrevista con el canal estadounidense Fox News, afirmó que el anuncio del presidente Donald Trump envía un mensaje no solo a Maduro, sino también a su círculo más cercano. “Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido. El mensaje ha llegado a todos los que lo rodean”, señaló.

Consultada sobre cómo podría actuar Maduro ante esta presión, la opositora consideró que Maduro podría buscar un acuerdo con un gobierno extranjero para abandonar Venezuela y así evitar su captura. “Estamos listos para la transición”, enfatizó.

Recompensa por Maduro, la mayor ofrecida por Estados Unidos

La recompensa de $50 millones de dólares, la mayor que Estados Unidos ha ofrecido por un líder político extranjero, incluso superior a la que se puso por el fallecido jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden, se suma a otras acciones judiciales.

La fiscal general estadounidense Pam Bondi informó que el Departamento de Justicia ha incautado más de $700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

Machado sostuvo que estas medidas reconocen a Maduro como “cabecilla de una organización terrorista criminal”, en alusión al llamado Cartel de los Soles. Lo calificó como “la principal fuente de inestabilidad de la región” y “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Una oportunidad económica de 1,7 billones de dólares

La dirigente también destacó que la estabilización de Venezuela supondría una oportunidad económica valorada en $1.7 billones de dólares para empresas estadounidenses, especialmente en el sector energético.

Según Machado, el país podría convertirse en “el hub energético de las Américas” gracias a sus recursos naturales.

Frente a las críticas que señalan la medida como un “cambio de régimen” impulsado desde Washington, la opositora rechazó esa interpretación. “Eso absolutamente no es cierto. El cambio de régimen ya lo ordenaron los venezolanos en las elecciones presidenciales de 2024”, dijo.

Reafirmó que el verdadero ganador de esos comicios fue Edmundo González Urrutia.

