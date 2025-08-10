Mel Gibson decidió dividir en dos partes la secuela de ‘La Pasión de Cristo’

Sí, otra secuela. Desde hace un tiempo, Mel Gibson ha estado trabajando en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’, la exitosa película de 2004 en la que se cuenta la historia de las últimas 12 horas de Jesús de Nazaret antes de ser crucificado.

Gibson está trabajando junto a compañía de producción Lionsgate. La secuela se llamará ‘La Resurrección de Cristo’ y esta semana se anunció que será dividida en dos partes, y ambas estrenarán en 2027.

La primera parte se estrenará el Viernes Santo, el 26 de marzo de 2027, y la segunda se estrenará 40 días después, en el Día de la Ascensión, 6 de mayo de 2027.

La secuela se está produciendo dos décadas después de que estrenara su primera parte y se convirtiera en un verdadero éxito que recaudó $370 millones de dólares en Estados Unidos y más de $610 millones de dólares en todo el mundo. La película solo costó $30 millones de dólares.

Según ‘Variety’, ‘La Resurrección de Cristo’ significa para Gibson una exploración teológica. Por los momentos, el cineasta y actor ha hablado sobre el tema en el podcast de Joe Rogan.

Gibson le dijo a Rogan que esta secuela es un “viaje de ácido” en el que se abordará la caída de los ángeles, la resurrección y se hablará sobre otros reinos, incluyendo el infierno. “Para entender eso, tienes que empezar con la caída de los ángeles en el firmamento, antes del mismísimo comienzo,” dijo.

Esta secuela no se ha comenzado a trabajar este año, Gibson trabajó durante ocho años en el guion junto con Donal Gibson y Randall Wallace.

Se dice que Gibson ha trabajado a través de al menos seis borradores diferentes del guion desde 2016, pues desde el inicio su objetivo ha sido crear “una narrativa profundamente ambiciosa” -según sus propias palabras- y también ha llegado a afirmar que “no está completamente seguro de poder lograr”.

La grabación comenzará en agosto en los Estudios Cinecittà en Roma, Italia, y por los momentos se ha confirmado la participación de Jim Caviezel en el personaje principal: Jesús.

