Secretario de Defensa difunde video donde se dice que mujeres no deberían votar en EE.UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, generó controversia tras republicar en la red social X un video sobre una iglesia nacionalista cristiana en el que varios pastores proponían eliminar el derecho al voto de las mujeres.

La publicación, realizada el jueves por la noche, refleja su cercanía con líderes religiosos que defienden una visión extremista sobre la religión y el papel de la mujer en la sociedad, publicó AP.

El material compartido incluía un reportaje de siete minutos de CNN centrado en Doug Wilson, cofundador de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas.

En el video, un pastor vinculado a Wilson pedía derogar el sufragio femenino de la Constitución estadounidense, mientras otro defendía que el voto se emitiera por familia.

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

También aparecía una feligresa asegurando que se somete a la autoridad de su esposo.

Hegseth acompañó el video con la frase: “Todo Cristo para toda la vida”.

Entre las reacciones, algunos usuarios respaldaron las declaraciones de los pastores, mientras que otros expresaron su preocupación por el hecho de que el jefe del Pentágono difundiera este tipo de ideas.

Doug Pagitt, pastor y director de la organización evangélica progresista Vote Common Good, dijo que las opiniones presentadas en el video representan a “pequeños grupos de cristianos” y calificó de “muy perturbador” que Hegseth las amplificara.

El portavoz del Pentágono Sean Parnell confirmó a la agencia Associated Press que Pete Hegseth es “un orgulloso miembro” de una iglesia afiliada a la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas y que valora “muchos de los escritos y enseñanzas” de Wilson.

En mayo, Hegseth ya había invitado a su pastor personal Brooks Potteiger al Pentágono para dirigir un servicio de oración cristiano dentro del horario laboral, evento al que, según empleados y militares, se invitó mediante correos electrónicos institucionales.

Wilson, por su parte, declaró en el reportaje que su objetivo es que Estados Unidos sea “una nación cristiana” y que el mundo entero adopte esa misma orientación.

