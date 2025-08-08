La burla de South Park que causó molestia de Kristi Noem: “Solo los extremistas hacen eso”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, arremetió contra el programa satírico South Park tras la emisión de un episodio en el que es retratada disparando a cachorros.

Se trata de una referencia a un incidente real en el que la funcionaria mató a un perro de 14 meses en su granja porque, según explicó, era “imposible de entrenar”.

Además, en el episodio critican la apariencia física de Noem.

En una entrevista con el comentarista político conservador Glenn Beck, Noem calificó de “perezosa” y “mezquina” la caricatura que hicieron de ella los creadores Trey Parker y Matt Stone.

“Es tan flojo burlarse constantemente de mujeres por su apariencia. Solo los trolls y los extremistas hacen eso. Si querían criticar mi trabajo, adelante, que lo hagan. Pero claramente no pueden. Solo eligen algo tan insignificante como eso”, declaró.

Una broma recurrente en el episodio

El capítulo, titulado Go a Nut, muestra al consejero escolar Sr. Mackay perdiendo su empleo debido a recortes en el sector educativo impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

Sin opciones laborales, el personaje se une al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde recibe un video de orientación protagonizado por Noem. En la grabación, la funcionaria afirma: “Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil”.

La escena, en la que la versión animada de Noem dispara a varios cachorros al azar, se repite en distintos momentos del episodio como una broma recurrente, convirtiéndose en uno de los gags más comentados en redes sociales.

Antes del estreno del capítulo en Paramount, el propio Departamento de Seguridad Nacional alimentó la polémica al publicar en X una imagen del episodio que mostraba a agentes del ICE sobre un vehículo, acompañada de un enlace a la página oficial de reclutamiento.

El gesto fue interpretado por muchos como una validación involuntaria de la sátira, a lo que South Park respondió en la misma red social: “¿Espera, entonces sí somos relevantes?”.

El comentario alude a un comunicado emitido por la Casa Blanca poco después del estreno, en el que desestimó la importancia del programa afirmando que “no ha sido relevante en más de 20 años” y que sus creadores recurren a “ideas poco inspiradas” para llamar la atención.

South Park ridiculizó a Donald Trump

La temporada 27 de South Park arrancó a finales de julio con cifras históricas: cerca de seis millones de espectadores multiplataforma en su primer episodio y la mayor cuota de audiencia para la serie en 25 años.

El regreso estuvo marcado por un capítulo que, además de parodiar a Noem, ridiculizó a Donald Trump con escenas de alto contenido sexual y referencias grotescas, en línea con el estilo irreverente que caracteriza a la producción desde su estreno en 1997, reseñó Efe.

En más de dos décadas al aire, South Park ha convertido la sátira política en uno de sus sellos, dirigiendo sus burlas tanto a figuras progresistas como conservadoras, y sin eludir la controversia.

Noem, sin embargo, ha sido una de las pocas funcionarias que ha respondido públicamente y con dureza a una de sus representaciones animadas.

Kristi Noem mató a su perro

La referencia a los cachorros no es gratuita. En 2024, Kristi Noem reconoció en sus memorias haber matado a un perro de la familia de 14 meses, alegando que el animal era agresivo y no podía ser entrenado.

La confesión generó un fuerte debate en la opinión pública estadounidense y fue utilizada por sus críticos como ejemplo de un carácter “implacable” e “insensible”.

Ahora, la secretaria de Seguridad Nacional insiste en que el episodio de South Park no cuestiona su gestión ni sus políticas, sino que recurre a ataques personales.

