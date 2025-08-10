Tragedia en el ring: dos boxeadores japoneses fallecen tras combates en la misma velada

El boxeo japonés atraviesa un momento de luto tras la muerte de dos peleadores que participaron en la misma cartelera el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Ambos fallecieron como consecuencia de lesiones cerebrales sufridas en sus respectivos combates.

Shigetoshi Kotari, de 28 años, disputó una intensa pelea a 12 asaltos frente a Yamato Hata, campeón superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico. Aunque el combate terminó en empate, Kotari perdió el conocimiento poco después y fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural. Su fallecimiento fue confirmado el viernes.

La Organización Mundial de Boxeo expresó su pesar en redes sociales, destacando el espíritu combativo de Kotari y enviando condolencias a su entorno y a la comunidad boxística japonesa.

“Descansa en paz, Shigetoshi Kotari (…) el mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring”, informaron.

“Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”, añadieron.

El pasado sábado se confirmó la muerte de Hiromasa Urakawa, también de 28 años, quien había sido noqueado por Yoji Saito en otro combate de la misma velada. Al igual que Kotari, Urakawa fue sometido a una craneotomía para tratar un hematoma subdural, pero no logró recuperarse.

La OMB lamentó públicamente la pérdida de ambos atletas, calificando los hechos como una dolorosa doble tragedia para el deporte en Japón.

En respuesta a lo ocurrido, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que, a partir de ahora, los combates por títulos regionales de la Federación Oriental y del Pacífico se reducirán de 12 a 10 asaltos, en un intento por reforzar las medidas de seguridad en el ring.

Shigetoshi Kotari nació en Nagoya, Japón. Se formó en la Universidad de Nihon, destacando en el equipo universitario de boxeo. Durante su etapa amateur acumuló 50 victorias y 23 derrotas. Debutó como profesional en octubre de 2019, contra Lasben Sinaba.

Según AEBOX obtuvo seis victorias (cinco KO), dos derrotas, un empate. El pasado mes de mayo se hizo con un triunfo por decisión unánime ante Jonniel Laurente.



