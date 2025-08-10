Trump y Netanyahu retomaron contacto para discutir la ofensiva israelí en Gaza

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu sostuvo este domingo su primera conversación con el presidente de Estados Unidos Donald Trump desde que anunció su plan para tomar la ciudad de Gaza.

Durante la llamada, Netanyahu expresó su agradecimiento por el “firme apoyo” que, según dijo, Washington ha brindado a su país desde el inicio de la ofensiva contra la franja palestina.

De acuerdo con la oficina del primer ministro, ambos líderes abordaron la estrategia israelí para ocupar los últimos bastiones de Hamás, con especial atención a la ciudad de Gaza y a la zona costera de Al Mawasi.

Esta última, que en algún momento fue señalada por Israel como “zona segura”, se ha convertido en refugio de cientos de miles de palestinos desplazados, aunque también ha sido objeto de ataques militares.

La conversación se produjo horas después de que Netanyahu ofreciera una rueda de prensa ante medios internacionales para defender la ampliación de la ofensiva y la decisión de su gobierno, tomada el viernes, de desplazar a un millón de habitantes gazatíes como parte de la operación para tomar la capital del enclave.

Posteriormente, el mandatario compareció también ante la prensa israelí.

“Quiero agradecer enormemente el apoyo del presidente Trump”, declaró Netanyahu, quien vinculó ese respaldo con la exigencia de liberar a todos los rehenes y con la meta de eliminar por completo a Hamás de Gaza.

