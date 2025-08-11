20 útiles escolares que puedes comprar en Walmart por menos de $10

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, la temporada escolar siempre implica una lista extensa de materiales. Afortunadamente, Walmart ofrece opciones económicas y de calidad por menos de $10, ideales para estudiantes de todas las edades.

Te compartimos una lista de útiles escolares que no solo son económicos, sino que te dará satisfacción que tus hijos cuenten con ellos para su comodidad en el salón de clases.

20 útiles escolares que Walmart vende por menos de $10

Una opción duradera para pizarras blancas. Su tinta de secado rápido evita manchas y facilita la limpieza. Precio: $4.47 (ahorro de $0.47).

Fabricados con madera de alta calidad y mina suave, ideales para escritura diaria o exámenes. Precio: $4.47 (ahorro de $0.50).

Perfectos para trabajos escolares y proyectos creativos. Diseñados para manos pequeñas y uso frecuente. Precio: $0.97 (ahorro de $1.57).

Permite mantener bolígrafos, lápices y borradores organizados, gracias a su diseño translúcido que facilita ver el contenido. Precio: $1.22 (ahorro de $5.77).

Con un diseño inspirado en el popular personaje, es ideal para niños en edad escolar que buscan practicidad y estilo. Precio: $6.87.

Resistente y con bolsillo interior, perfecto para tomar apuntes y organizar documentos. Precio: $1.64 (ahorro de $0.33).

Ideal para imprimir tareas, trabajos y documentos escolares. Su blanco brillante mejora la legibilidad. Precio: $5.77.

Ayuda a organizar clases, tareas y eventos durante todo el ciclo escolar, de julio 2025 a julio 2026. Precio: $7.94.

Ligera, cómoda y con amplio espacio para cuadernos y útiles. Precio: $5.00.

Fáciles de aplicar y con color que desaparece al secar, ideales para manualidades escolares.

Precio: $2.00 (ahorro de $4.24).

Reutilizable y práctica, con tapa abatible y sin pajita. Ideal para llevar agua fresca durante la jornada escolar. Precio: $1.22

Una calculadora con pantalla de 5″ y bloc de notas borrable. Perfecta para secundaria y universidad. Precio: $3.69 (ahorras $1.49)

Cuadernos grandes para tareas o apuntes. Con diseño alegre que destaca en la mochila. Precio: $5.99

Con protección solar y cómodos para niñas. Tallas desde la 4 hasta la 18. Precio: $7.98

Diseñados para brindar comodidad al escribir. Recomendados para manos pequeñas que pasan horas con lápiz. Precio: $4.84

Versátil, con afilado ajustable, ideal para lápices de colores, carbón y dibujo técnico. Precio: $9.48

Perfectas para usar como separadores o recordatorios sin tapar el contenido. Colores prácticos para marcar. Precio: $5.99 (ahorras $1.19)

Borrables y útiles para pizarras, ventanas o manualidades creativas. Precio: $3.93

Incluye bolsa con hielo. Ideal para mantener los alimentos frescos todo el día. Precio: $9.96

Compacto, con recolector para viruta. Práctico y fácil de limpiar. Precio: $8.95