Al menos seis heridos, incluida una niña de 5 años, deja tiroteo masivo en Baltimore

Un tiroteo masivo se produjo en un vecindario de Baltimore que dejó seis personas heridas, entre ellas una niña de cinco años, en un incidente que ocurrió la noche del sábado.

Los informes señalan que la policía aún no ha identificado al sospechoso y continúa investigando las circunstancias del ataque.

El incidente ocurrió poco antes de las 8:50 p.m., cuando varias personas se encontraban en la intersección de las avenidas Spaulding y Queensberry, disfrutando de una reunión social al aire libre.

Detalles del tiroteo y condición de las víctimas

Por su parte, el comisionado de policía de Baltimore, Richard Worley, informó que “las personas cerca de la intersección… se reunieron afuera para comer” cuando repentinamente se escucharon disparos. La menor recibió un impacto en la mano, pero “afortunadamente, no parece que su lesión sea muy grave”.

Entre los heridos también se encuentra un hombre de 38 años que permanece en estado crítico. Las otras víctimas son una mujer de 23 años y tres hombres con edades entre 32 y 52 años.

Entretanto,las autoridades aún no ha logrado identificar ni localizar al sospechoso del tiroteo. Worley declaró: “Tenemos poca información en este momento. Solo sabemos que hubo múltiples disparos y múltiples víctimas”.

Además, agregó que “parecía que la gente se había reunido afuera y estaban comiendo cangrejos”, sugiriendo que el ataque fue repentino e inesperado.

Las autoridades están trabajando para recopilar testimonios y evidencias para determinar los motivos detrás del ataque y prevenir futuros incidentes similares.

Con información de EFE

