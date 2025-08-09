Casi mil policías para evitará violencia en Desfile Dominicano en Nueva York este domingo

Para prevenir la violencia, el desfile del Día Nacional Dominicano 2025 en Manhattan comenzará dos horas antes, recorrerá menos cuadras y tendrá 500 policías más que el año pasado, para un total cercano a 1,000 agentes, declaró ayer la comisionada NYPD, Jessica Tisch.

Los dominicanos representan la comunidad inmigrante más grande de NYC. El desfile de este domingo comenzará a las 11 a.m. en lugar de la 1 p.m. y recorrerá la 6ta Avenida entre las calles 36th y 55th, pero muchas otras cercanas también pueden ser cerradas a discreción de NYPD.

En la edición 2024 un hombre mayor fue acuchillado y la celebración debió ser suspendida anticipadamente. “Desde mi perspectiva, tras analizar lo ocurrido el año pasado y la dotación de personal, probablemente tuvimos menos del necesario en este desfile”, declaró Tisch en una conferencia de prensa, citada por Daily News. “Eso es algo que estamos decididos a solucionar este año”.

Joseph Gulotta, jefe de NYPD, indicó que en total habrá 957 agentes uniformados asignados. Esa cifra no incluye a los oficiales de otras unidades adicionales asignadas, como la Unidad Canina K-9 y a quienes volarán drones sobre el desfile. “Creo que el aumento de personal marcará una gran diferencia”, afirmó.

El desfile, que se realiza desde hace 43 años y suele atraer a 500,000 espectadores, se vio afectado el año pasado cuando un hombre de 65 años recibió un corte en la cara presuntamente a manos del joven Joshua Cantero (20), quien asistía al desfile, según la fiscalía de Manhattan. Más recientemente, a finales del mes pasado un tiroteo dejó a tres personas baleadas en distintos incidentes en el Desfile del Día Dominicano en El Bronx.

El tema de este año es “Quisqueya y EE.UU.: Unidos en la cultura y la tradición”. El evento se transmitirá en vivo por el canal ABC 7. Más información en la página oficial del desfile. Consulte cierre de calles, rutas de buses y entradas al Metro que puedan verse afectadas en Departamento de Transporte (DOT) y MTA.