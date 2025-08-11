Arrestan en Alabama a mamá que abandonó el cuerpo de su bebé dentro de carroza fúnebre

Los trabajadores de una funeraria en Alabama encontraron un bebé muerto dentro de una de las carrozas fúnebre. La Oficina del Sheriff del Condado de Etowah anunció el arresto de la madre de la víctima, quien era trabajadora del lugar y está acusada de asesinato.

Terica Pearl, de 29 años fue arrestada por los oficiales del Departamento de Policía de Gadsden y se encuentra en la cárcel sin derecho a fianza, luego de ser señalada como la principal sospechosa de la muerte de su bebé de 1 año de edad.

Uno de los trabajadores de la funeraria West Gadsden, ubicada en la ciudad del mismo nombre a 60 millas al noroeste de Brimingham en Alabama, abrió una de las carrozas fúnebres cuando descubrió el cuerpo de la niña, el pasado sábado 9 de agosto.

La madre trabajaba en la funeraria

La división de patrullaje del departamento aseguró la escena, mientras especialistas forenses y detectives llegaron para procesar la evidencia, dijo la policía a USA Today.

Tras una investigación, los propietarios de la funeraria declararon que la madre de la niña, Terica Pearl formaba parte de su nómina. Las autoridades acusaron a la madre de asesinato capital y está detenida según el registro de la Oficina del Sheriff del Condado de Etowah.

“El personal de la Funeraria West Gadsden desea que oren por nuestra familia mientras intentamos superar la tragedia que nos azotó esta mañana. Una bebé fue dejada en uno de nuestros coches fúnebres sin culpa de la funeraria, por uno de nuestros empleados”, expresó en un comunicado la funeraria.

Investigan causa de la muerte

La investigación aún está en proceso, el cuerpo de la menor se encuentra en la oficina del médico forense para determinar la causa de su muerte. Asimismo, informarán sobre los motivos de la madre para dejar a la niña dentro de un vehículo que tarde o temprano iban a abrir.

Dantez Robinson, director general de la funeraria, organizó una vigilia para honrar a la niña y apoyar a su familia, publicó WVTM.

“Estamos devastados y pedimos a las abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, madres, padres, primos, etc., que se aseguren de que sus familiares estén bien y se aseguren de que se encuentren”, agregó la funeraria en el comunicado.

“Garantizar la justicia”

El alcalde de Gadsden, Craig Ford, emitió una declaración en donde expresó que esto es “realmente inimaginable”.

“Apoyamos firmemente a nuestro departamento de policía en su esfuerzo por esclarecer la verdad y garantizar la justicia”, declaró Ford en redes sociales del departamento.

“Recomiendo encarecidamente a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con nuestros detectives. Usted podría marcar la diferencia”, añadió.

El Departamento de Policía de Gadsden pide a la comunidad si tienen información que ayude a la investigación de este caso se comuniquen al número (256) 549-4500.

