California desafía a Trump por rediseño de mapa electoral: “Está jugando con fuego”

El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió al presidente Donald Trump y a los gobernadores republicanos que impulsan cambios anticipados en los mapas electorales para favorecer a su partido. En una carta enviada este lunes, dijo que, de no detener esos planes, tomará medidas similares para contrarrestar la avanzada conservadora.

El mandatario californiano calificó la iniciativa republicana como “jugar con fuego”, en referencia a los intentos de adelantar la redistribución de distritos congresionales antes de lo habitual para asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del próximo año.

Texas ha sido el epicentro de esta confrontación política, con republicanos buscando sumar al menos cinco escaños adicionales mediante la redefinición de distritos. Esta estrategia ha provocado un fuerte rechazo por parte de los demócratas, publicó Efe.

Además, estados como Ohio estarían considerando adoptar tácticas similares, siguiendo el plan impulsado por Trump.

Frente a esta ofensiva, los estados gobernados por demócratas están respondiendo con propuestas para adelantar sus propios mapas electorales, cuyo rediseño tradicionalmente se realiza cada 10 años basándose en los datos del censo.

California, con 52 distritos congresionales y una mayoría demócrata sólida, es vista como la mejor oportunidad para equilibrar el juego político. En su carta, Newsom señaló que su estado “no puede quedarse de brazos cruzados” mientras otros territorios controlados por republicanos manipulan los límites electorales a su favor.

“Si no se retiran estos proyectos, me veré obligado a liderar un esfuerzo para rediseñar los mapas en California y así compensar la manipulación que intentan llevar a cabo los estados republicanos”, afirmó el gobernador.

Donald Trump: It’s time to call Greg Abbott and tell him to stand down. You are not “entitled” to 5 congressional seats.



If you do not call your lapdogs off, CA will act quickly and swiftly. We will go to the ballot. We will neutralize whatever gains you make. We will not stand… pic.twitter.com/hUyQ3Amep5 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 11, 2025

Newsom, quien es considerado un posible candidato presidencial para 2028, también aseguró que si los republicanos deciden cancelar sus planes, California hará lo mismo, un gesto que, según él, fortalecerá la democracia estadounidense.

El gobernador destacó además que la elaboración de los mapas electorales debe estar guiada por “esfuerzos independientes y liderados por la ciudadanía”, siguiendo el modelo implementado en California.

Desde 2010, esta responsabilidad recae en la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California, un organismo autónomo que utiliza los datos del censo para definir los límites de los distritos del Congreso y de las legislaturas estatales.

