Clima de hoy en Nueva York para este lunes 11 de agosto

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este lunes en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 1% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:02 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:00 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 91 grados Fahrenheit (24 y 33 grados Celsius).

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.