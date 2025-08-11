Detienen un partido del Mundial sub-20 de waterpolo femenino por una balacera

Pánico en el Mundial sub 20 de waterpolo femenino: un partido se interrumpió por disparos de bala provenientes del exterior del recinto deportivo en el barrio brasileño de Pituba, en Salvador, Brasil.

El sobresalto se apoderó de la piscina cuando, en pleno encuentro, las jugadoras de China y Canadá abandonaron el agua y buscaron refugio, tras escuchar las detonaciones.

Las imágenes del suceso muestran la reacción inmediata de las deportistas, que se tumbaron y protegieron mientras la incertidumbre dominaba el ambiente. Solo después de que la situación se estabilizó, los espectadores recibieron información sobre el incidente y el partido pudo reanudarse.

Según indicó la policía brasileña, no se registraron heridos tras los disparos que interrumpieron el encuentro entre China y Canadá durante la jornada inaugural del Mundial sub-20 femenino de waterpolo. El suceso ocurrió el domingo, en el primer día del torneo, y obligó a detener el partido durante algunos minutos.

🚨 Terror en el Mundial Sub-20 de waterpolo femenino: un partido entre China y Canadá fue interrumpido por disparos cerca del estadio en Salvador, Brasil. Jugadoras y público buscaron refugio, pero no hubo heridos. La policía detuvo la situación y el juego continuó. pic.twitter.com/WTvkq2rbkf — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 12, 2025

China ganó el partido

China ganó 12-8 a Canadá en la jornada del domingo, día inaugural del torneo.

La policía atribuyó el origen de los disparos a un enfrentamiento con un presunto ladrón que intentó escapar en las inmediaciones del recinto.

No se ofrecieron más detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el desarrollo posterior del incidente, según la información publicada por los medios que hicieron la cobertura del suceso.

Brasil alberga el torneo de 16 equipos por primera vez.

