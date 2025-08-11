FDA aumenta el nivel de riesgo de retiro de Té Relajante Herbalife

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) clasificó como riesgo Clase II el retiro de 5,888 productos de Té Relajante Herbalife, atribuido a una confusión de ingredientes no especificados en el aviso emanado por la autoridad.

Se trata de un retiro voluntario de la marca Herbalife International of America, con sede en Los Ángeles, de dos lotes de Té Relajante, iniciado el 21 de julio de 5,888 productos que fueron vendidos en línea en Estados Unidos, México y Ecuador.

La clasificación de riesgo Clase II fue anunciada por la FDA el 6 de agosto, que advierte del consumo de un producto de esta categoría puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.

La medida se tomó debido al que el producto contiene un “ingrediente incorrecto recibido del proveedor y utilizado en la fabricación del producto terminado Relaxation Tea”.

Lo que debe saber del retiro del té relajante de Herbalife

La FDA publicó un aviso con la información del lote sujeto a retiro el 6 de agosto. Crédito: FDA | Cortesía

Los paquetes de té relajante se vendieron en línea en todo el país, México y Ecuador y pueden ser identificados con el código de lote es D925507J02, con fecha de caducidad es el 11/04/2027.

Aunque la FDA no proporcionó mayores detalles del ingrediente erróneo y otros detalles del retiro, sí proporcionó la información de la fecha de caducidad y el código del producto en el aviso de clasificación de riesgo.

Cuando un producto recibe una clasificación de Clase II implica una “situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

