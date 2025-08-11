‘Freakier Friday’ recauda $29 millones de dólares en su estreno

El pasado 8 de agosto estrenó a nivel mundial ‘Freakier Friday’, la secuela de la ‘Freaky Friday’. Esta segunda parte llega con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis como protagonistas nuevamente, apostando a la nostalgia de una generación.

En su fin de semana se estreno, la película logró recaudar $29 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos y Canadá, una cifra inferior a los $45 millones de dólares que costó su producción. Aunque la cifra se podría considerar pequeña, tomando en cuenta el costo de producción y de promoción, ‘Freakier Friday’ se posicionó como la segunda película más vista durante el fin de semana en Estados Unidos.

También se tiene que resaltar que la película recaudó en taquilla mundial -excluyendo Estados Unidos y Canadá- $15.5 millones de dólares, lo que quiere decir que en total se recaudó $44.5 millones de dólares en taquilla, casi el precio total de producción.

La cifra recaudada en Norteamérica es mayor a los $22.2 millones de dólares que la película recaudó en el estreno de la primera parte en 2003. En redes sociales, se hizo viral muchos videos en los que fanáticas de la película imitaron el vestuario de ‘Freaky Friday’ y fueron al cine, convirtiéndose en una experiencia.

Según Box Office Pro, la película aseguró “el mayor debut de comedia de acción real en casi una década,” superando a los lanzamientos recientes del género.

La película más taquillera este fin de semana fue ‘Weapons’, una película de terror producida por Warner Bros. y protagonizada por Julia Garner. En tercer lugar, quedó la nueva apuesta del Marvel, ‘The Fantastic Four: First Steps’.

