¿Hay romance entre Sydney Sweeney y Machine Gun Kelly?

Debido a que el pasado mes de mayo la actriz Sydney Sweeney y el cantante Machine Gun Kelly fueron vistos pasando tiempo juntos durante la inauguración del Palm Tree Beach Club, en Las Vegas, como era de esperarse, los rumores sobre un supuesto romance entre ellos comenzaron a circular.

El pasado domingo, MGK (o Colson Baker, para los que lo conocen por su nombre de pila) fue directamente interrogado sobre el tema. Durante su visita al programa ‘Watch What Happens Live’, en una dinámica de preguntas y respuestas con los fans, el presentador Andy Cohen le soltó la pregunta del millón al rapero: “MGK, quieren saber si es cierto el rumor de que tú y Sydney Sweeney son más que amigos“, expresó.

Aunque la respuesta no fue exactamente la declaración que algunos esperaban. MGK miró a Cohen y soltó un contundente: “Cierra la boca, amigo”, provocando risas en el público y en Andy, aunque algunos fans comentaron que seguía sin dejar en claro si existe romance o no.

Cabe señalar que Sydney y MGK no son extraños. Se conocen desde hace años cuando trabajaron juntos en la película ‘Big Time Adolescence’ (2019) y en ‘Downfalls High’ (2021), la cual fue codirigida por Machine Gun Kelly y Mod Sun.

Sin embargo, fue hasta ahora que ambos fueron captados juntos durante la gran inauguración del Palm Tree Beach Club de Las Vegas, el 3 de mayo de este año, que los rumores de algo más que una amistad comenzaron a inundar las redes sociales.

Sydney, por su parte, no ha abordado las especulaciones entre ella y MGK. Lo que sí es que desde que ella y Jonathan terminaron su compromiso a principios de este año, tras siete años juntos, la actriz no ha dejado de presumir su soltería. Mientras que Machine Gun Kelly ha estado en el ojo público desde hace tiempo, especialmente después de su mediática relación con Megan Fox.

