ICE detuvo a migrante vinculado al Tren de Aragua tras asesinar a familiar en Colorado

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra Michel Jordan Castellano Fonseca, un inmigrante indocumentado de origen venezolano relacionado con la organización criminal Tren de Aragua.

El domingo 3 de agosto, el sujeto irrumpió violentamente en un apartamento ubicado en Aurora, Colorado, donde disparó contra su cuñada y su esposa, en presencia de cinco niños.

El ataque dejó como resultado la muerte de la cuñada y heridas graves en la esposa.

La policía local arrestó al sospechoso el lunes 4 de agosto y lo acusó de homicidio.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que Castellano, quien ingresó irregularmente al país en diciembre de 2023 durante la administración de Joe Biden y fue liberado con una notificación de comparecencia ante un juez de inmigración, representa una amenaza significativa para la seguridad pública.

“Este delincuente indocumentado, vinculado a la pandilla Tren de Aragua, disparó a dos mujeres frente a niños inocentes. Colorado, al ser un estado santuario, ha facilitado la presencia de estos pandilleros que aterrorizan a nuestras comunidades”, afirmó McLaughlin.

Además, se reveló que el venezolano tiene antecedentes penales recientes en Estados Unidos, incluyendo un arresto en octubre de 2024 por conducir sin licencia válida en Port Richey, Florida. Además de una orden pendiente por violencia doméstica en el condado de Arapahoe al momento del tiroteo.

El Tren de Aragua fue oficialmente designado como organización terrorista extranjera el 20 de enero, mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Esta pandilla venezolana tiene reconocimiento por actos violentos y delitos graves, incluyendo violaciones, mutilaciones y asesinatos.

