Kylie Jenner pagó $500,000 dólares por plantar olivos en su mansión

En los últimos años, Kylie Jenner ha dedicado tiempo y dinero a construir desde cero una mansión en Hidden Hills, California. Por los momentos solo se tienen vistas del exterior de la propiedad, pero se puede aseguran que se trata de una casa con muchos.

Durante todo este tiempo se ha visto el progreso de la construcción, y ‘The Sun’ ha informado recientemente que Jenner invirtió $500,000 dólares en plantar olivos en las áreas verdes de la propiedad.

Lo que se ha podido ver es que han sido plantados en hilera. Los olivos no son solo un agregado estético, pues también ayudan a dar una sensación de privacidad para el sitio, una característica deseada por la empresaria y estrella de televisión.

La menor del clan Kardashian-Jenner lleva cinco años desarrollando esta propiedad, y agentes especializados consultados por ‘The Sun’ comparan el proyecto con el de un hotel, pues a puesto especial empeño en construir una casa personalizada y para ello ha necesitado muchos subcontratistas.

Hay que recordar que Jenner compró la propiedad donde está construyendo en 2020 por $15 millones de dólares. Antes la propiedad había pertenecido a la exestrella Disney, Miley Cyrus.

Lo que se ha podido saber en todo este tiempo de desarrollo es que la mansión incluye características comunes de cualquier propiedad en la zona y también se han agregado otras más extravagantes. Se destaca un garaje subterráneo con capacidad para 12 vehículos, un búnker, 15 dormitorios, piscina y cancha deportiva.

Al mismo tiempo que ha estado construyendo esta gran propiedad, Jenner también se ha tenido que enfrentar a la dificultad de vender una casa en Beverly Hills, California, que compró junto a su ahora expareja Travis Scott. En los últimos años, la propiedad ha estado entrando y saliendo del mercado.

