Marco Rubio reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay y pide justicia

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó su pesar por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en Bogotá hace dos meses durante un mitin en una zona popular.

A través de un mensaje en X, Rubio condenó enérgicamente el ataque y solicitó justicia para los responsables, destacando la importancia de proteger la democracia frente a la violencia política.

“Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables“, expresó Rubio

Rubio condenó en su momento, en los ‘términos más enérgicos posibles’, el atentado contra Uribe Turbay por significar una ‘amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno Colombiano”.

Horas críticas antes de su muerte

Uribe Turbay, de 39 años y miembro activo del partido Centro Democrático, permaneció hospitalizado desde que fue atacado durante un mitin político en Bogotá. Aunque recibió varias cirugías y mostró signos de mejoría inicial, su estado se deterioró debido a una hemorragia cerebral que requirió procedimientos neuroquirúrgicos adicionales.

La Fundación Santa Fe había informado que “en las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica”, lo que finalmente llevó a su fallecimiento esta madrugada.

El senador fue alcanzado por dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras participaba en un acto proselitista en el barrio Modelia. En sus redes sociales, su esposa María Claudia Tarazona compartió emotivos mensajes: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti” y “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, acompañando estas palabras con una foto juntos.

