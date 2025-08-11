Oficinas incorporan guardias armados, perros y nuevos torniquetes tras dos tiroteos en Midtown

Actualmente, las empresas de seguridad corporativa de Nueva York afirman que sus servicios tienen una gran demanda tras el tiroteo masivo que tuvo lugar hace dos semanas en Park Avenue.

Se les ha encargado la tarea de proporcionar servicios como guardias armados y perros entrenados en edificios de oficinas de Manhattan como “elementos disuasorios visuales” para potenciales atacantes. Asimismo, han evaluado la seguridad de ascensores y torniquetes en torres de oficinas, informaron los ejecutivos de seguridad.

El incremento de las medidas de seguridad se produce luego de que el tiroteo desatara el pánico en algunas corporaciones con sede en edificios en toda la Gran Manzana.

El tirador, que estacionó su vehículo a pocas cuadras del Rockefeller Center, entró al edificio empuñando un rifle de asalto y abrió fuego contra cinco personas en el vestíbulo y en el piso 33. Cuatro personas murieron, incluyendo un policía, y el perpetrador se quitó la vida.

Esta balacera se produce siete meses después de que Luigi Mangione supuestamente matara a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la calle 54 Oeste en diciembre.

La fiscalía asegura que Mangione asesino a Thompson como venganza, por lo que él describió como avaricia corporativa, un mensaje que parece hacer eco entre algunos ciudadanos que no han convertido en una especia de héroe popular en potencia.

Después de la muerte de Thompson, se reforzó la seguridad de manera parecida, y las compañías colaboraron con los directores ejecutivos para borrar sus cuentas de redes sociales como una medida extra de protección.

“Mi teléfono no ha parado de sonar”, dijo Ty Yorio, propietario de Citadel Security, la semana pasada.

Las empresas han pedido evaluaciones sobre cómo puede garantizar la seguridad de sus trabajadores. Para algunas compañías, esto significa un guardia de seguridad y un perro entrenado frente a un edificio. Para otras, se traduce en una mejor seguridad en los ascensores, de acuerdo con los ejecutivos.

Las empresas en Manhattan han pedido una serie de servicios de Allied Universal, una de las compañías de seguridad más grandes de Estados Unidos, incluyendo guardias armados y unidades caninas K-9, expresó Glen Kucera, presidente de servicios de protección mejorada de Allied Universal.

“Un canino es un gran elemento disuasorio visual”, manifestó. “Puede proporcionar esa disuasión visual que te permite ganar tiempo y hacer que el sospechoso lo piense dos o tres veces antes de cometer el acto”.

Un perro grande es un nivel más de disuasión, agregó Kucera e informó Gothamist.

“Aunque a un sospechoso no le importe tratar con el cuidador, puede que no quiera tratar con un pastor alemán o un pastor belga malinois”, indicó. “Puede que lo haga dudar, ¿verdad?”

Las empresas han solicitado además evaluaciones de consultoría para medir lo que se requiere para disuadir a una persona armada de acceder a ciertas partees del edificio, lo que, de acuerdo con el fundador de Knight Security, Edward Troiano, se ha convertido en punto de conflicto.

Shane Tamura, el hombre que disparó a cuatro personas en el vestíbulo del 345 Park Ave. en medio de un ataque al edificio, asesinando a tres e hiriendo a una, de acuerdo con las autoridades.

Posteriormente, se dirigió a un grupo de ascensores y subió a uno cuando una mujer salió. Subió al piso 33, donde mató a su última víctima y después se quitó la vida de un disparo.

“Una de las cosas más importantes ahora es que todos los ascensores deberían tener tarjetas de acceso. Nadie debería poder subir a un ascensor sin una”, dijo.

Troiano expresó que las compañías están evaluando si los torniquetes son realmente un elemento disuasorio suficiente o si deberían ser más fuertes y altos.

Grandes empresas pidieron evaluaciones parecidas luego de que Mangione disparó y mató a Thompson a finales del año pasado.

“En el caso del 4 de diciembre, hicimos un montón de evaluaciones para directores ejecutivos”, explicó Kucera, refiriéndose al día en que dispararon a Thompson.

Para los ejecutivos, esto se traduce en simplemente mantener la seguridad en la oficina. Los trabajadores de Allieed Universal analizan la seguridad en sus hogares y oficinas, y verifican sus cuentas en redes sociales, dijo Kucera. Aparte, registran los niveles de criminalidad en una área de determinada y los hábitos de viaje de los ejecutivos, y después elaboran un plan para cuando puedan requerir más protección.

