Pronóstico del tiempo en Chicago para este lunes 11 de agosto

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 11 de agosto.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 80 durante la primera mitad de la jornada y del 80 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:54 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:57 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 73 (23 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 88% por la mañana, 4% por la tarde y 88% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima